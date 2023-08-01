Россия вновь откроет посольства в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо

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Россия в 2023 году возобновит деятельности своих посольств в Экваториальной Гвинее и Баркина-Фасо. Соответствующие документы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Посольства откроются в столицах государств: Малабо (Экваториальная Гвинея) и Уагадугу (Буркина-Фасо). Количество работников, которые будут отправлены в посольства, позднее определит МИД РФ.
Сообщается, что все расходы на восстановление будут взяты из средств федерального бюджета, направленных на содержание консульств РФ.
Ранее президент России Владимир Путин на саммите Россия-Африка говорил о планах возобновления работы посольств в двух африканских государствах. Он также подчеркнул, что это решение станет большим шагом в развитии отношений России и африканских стран и позволит начать совместную работу в области политики, промышленности, культуры и туризма.
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Сообщается, что все расходы на восстановление будут взяты из средств федерального бюджета, направленных на содержание консульств РФ.
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Анастасия Чинкова