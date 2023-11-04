Россия впервые в истории опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии

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Россия впервые в истории существования ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в этой отрасли. Об этом в ходе Международной выставки-форума заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев заявил, что Россия смогла впервые в истории существования ракетно-ядерного оружия опередить своих соперников. У страны имеются уникальные стратегические единицы вооружения, среди которых – гиперзвуковое оружие, которое гарантирует безопасность страны на многие годы вперёд.
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