Россия ввела санкции против прокурора МУС

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Министерство иностранных дел РФ ввело санкции против прокурора МУС, который выдал «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина.
Прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану, который ответственен за выдачу ордеров на арест представителей российского правительства, запретили въезд в Россию. Помимо него в санкционный лист попали 54 гражданина Великобритании.
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