Россия ввела запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории страны

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Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России
Постановление правительства также вводит запрет на перевозки по территории страны транспортными средствами, принадлежащими Польше. Исключения составят только жизненно важные товары, например, лекарственные препараты.
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Анастасия Крестьянова