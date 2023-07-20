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Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по российской территории, об этом сообщили в МИД РФ.
По информации ведомства, решение о том, что сотрудники британских дипмиссий будут обязаны уведомить Москву о предстоящей поездке и ее целях, принято в ответ на недружественную политику Лондона. Дипломатам также предстоит сообщать о маршрутах своего передвижения на территории РФ. Касается уведомительный порядок и дипломатов США.
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Анастасия Крестьянова