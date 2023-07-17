Россия выразила несогласие с приглашением на заседание СБ ООН восьми стран ЕС и НАТО

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В постпредстве РФ сообщили, что Москва выразила несогласие с единоличным приглашением Великобританией на заседание СБ ООН по Украине восьми стран ЕС и НАТО.
Постпредство РФ выразило несогласие с решением британских властей пригласить на заседание по Украине стран-участниц Североатлантического альянса.
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Анастасия Крестьянова