Россия заблокировала в ООН резолюцию Франции и ОАЭ о санкциях против Мали

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На заседании Совета Безопасности ООН Россия использовала своё право вето по отношению к проекту резолюции, предложенному Францией и ОАЭ, который направлен на продление санкционного режима в отношении Мали на год, передает РИА Новости. В то время как остальные члены Совета Безопасности ООН проголосовали за принятие резолюции, Китай выбрал воздержаться.
Эти санкции включают в себя заморозку финансовых активов и запрет на поездки для лиц, которые, по мнению группы экспертов, препятствуют выполнению мирного соглашения, достигнутого в 2015 году.
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