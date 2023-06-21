Россия запретила въезд в страну для 48 граждан Австралии

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МИД РФ: Россия в ответ на санкции закрыла въезд для 48 граждан Австралии
МИД РФ заявил о введении ответных санкций в отношении Австралии, в рамках которых въезд в страну будет запрещен для 48 австралийцев. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».
Российское ведомство сообщило, что рестрикции введены в отношении 48 должностных лиц из числа тех, кто формирует в стране антироссийскую повестку. Российский МИД отметил, что работа над санкционным списком будет продолжаться, так как руководство Австралии не намерено менять политику относительно ограничительных мер в отношении РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Россия выиграла санкционную войну.
Российское ведомство сообщило, что рестрикции введены в отношении 48 должностных лиц из числа тех, кто формирует в стране антироссийскую повестку. Российский МИД отметил, что работа над санкционным списком будет продолжаться, так как руководство Австралии не намерено менять политику относительно ограничительных мер в отношении РФ.
Анастасия Крестьянова