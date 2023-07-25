Россия запретила ввоз готовой рыбной продукции из недружественных стран

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Правительство РФ запретило ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Минэкономразвития сообщил, что мощности российских производителей позволят обеспечить потребности рынка и к дефициту продукции решение ведомства не приведет. Также отмечается, что у российских компаний в области производства рыбной продукции, появится возможность расширить ассортимент и увеличить число рабочих мест.
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Анастасия Крестьянова