Россия запросила заседание СБ ООН из-за террористических методов Киева

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Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно назначено на 31 июля. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Россия выступила с инициативой проведения заседания ООН по вопросам украинского подхода к осуществлению военных действий. Заседание назначено на 31 июля, сообщил Полянский.
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