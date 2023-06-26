Россия запросила заседание СБ ООН по «Северным потокам»

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Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием взрывов на «Северных потоках» 27 июня
В постоянном представительстве Российской Федерации при ООН заявили, что РФ запросила новое обсуждение диверсий на «Северных потоках».
По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, обсуждение запрошено на 27 июня и формат его проведения будет закрытым. Он отметил, что заявления о том, что расследования идут, российскую сторону не устраивают, так как до сих пор не предоставлено никаких материалов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что отсутствие информации о расследовании по «Северным потокам» объяснил аналитик Юшков.
По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, обсуждение запрошено на 27 июня и формат его проведения будет закрытым. Он отметил, что заявления о том, что расследования идут, российскую сторону не устраивают, так как до сих пор не предоставлено никаких материалов.
Анастасия Крестьянова