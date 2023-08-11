Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину

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Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что РФ на 17 августа запросила открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Полянского, заседание назначено на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск).
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия поддерживает заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН. Он также добавил, что «за рамками» документа остались последствия односторонних санкций, оказавших прямое отрицательное влияние на продовольственную безопасность в мире.
Полянский подчеркнул, что в заявлении представителя Венесуэлы эта проблематика отражена в наиболее полном объеме, к этому заявлению РФ присоединяется.
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Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия поддерживает заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН. Он также добавил, что «за рамками» документа остались последствия односторонних санкций, оказавших прямое отрицательное влияние на продовольственную безопасность в мире.
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Екатерина Коршунова