Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что РФ на 17 августа запросила открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.