Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре самолета в Сирии

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Два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России в Сирии подверглись воздействию систем наведения. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
В связи с обнаружением факта воздействия, сработали бортовые комплексы обороны.
Отмечается, что самолеты совершали плановый полет в районе Эт-Танф. В какой-то момент, на бортах было зафиксировано воздействие антитеррористической коалиции, возглавляемой США в Сирии. В Минобороны РФ также сообщили, что российские самолеты подверглись радиолокационным воздействиям.
Комментируя ситуацию, в ведомстве заявили, что подобные действия ставят под угрозу безопасность воздушного пространства и создают условия для происшествий.
Ранее сообщалось, что БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии на критичное расстояние.
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Отмечается, что самолеты совершали плановый полет в районе Эт-Танф. В какой-то момент, на бортах было зафиксировано воздействие антитеррористической коалиции, возглавляемой США в Сирии. В Минобороны РФ также сообщили, что российские самолеты подверглись радиолокационным воздействиям.
Ранее сообщалось, что БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии на критичное расстояние.
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Анастасия Крестьянова