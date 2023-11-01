Россиян не выпускают из сектора Газа через КПП «Рафах»

Фото: istockphoto/simonmayer
Египетские пограничники на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах» пропускают всех граждан иностранных государств с палестинской стороны. Кроме россиян.
Об этом сообщил «Московский комсомолец». С корреспондентом издания сумела связаться женщина, которая приобрела египетскую сим-карту, чтобы иметь хоть какую-то связь. Она рассказала, что через КПП провезли раненых, около 80 человек. Проехали сотрудники ООН, граждане Австрии, Иордании, Молдавии, нескольких африканских стран. «Зеленого коридора» для россиян по-прежнему нет.
Сотрудники российского консульства сообщили, что ведут постоянную работу с египетскими властями, но результата пока нет, договориться о выезде граждан России не удается. Женщина переслала видео, которое снял непосредственно на КПП знакомый русскоязычный врач. На кадрах видны толпы людей с чемоданами. Комментируя видео, мужчина говорит за кадром, что для сотрудников ООН организован отдельный коридор.
Россиянка добавляет, что у границы скопилось много ее соотечественников. Обратно они уже не вернутся, останутся ночевать на КПП, так как жить в секторе Газа невозможно. В анклаве начались кражи, а полиции нет. Без электричества и горячей воды распространилась антисанитария, начали болеть дети. Женщина рассказала, что ее ребенка всю ночь рвало, так как они пользуются колодцем, вода из которого не предназначена для питья, но другой просто нет. Ей и другим россиянам остается только надеяться, что вскоре все-таки удастся выбраться из этого ада.
Читайте также:
Дипломаты обсуждают эвакуацию ещё тысячи иностранцев через КПП «Рафах»
Иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»
Египет открыл КПП «Рафах» для приёма раненых палестинцев и иностранцев
Сотрудники российского консульства сообщили, что ведут постоянную работу с египетскими властями, но результата пока нет, договориться о выезде граждан России не удается. Женщина переслала видео, которое снял непосредственно на КПП знакомый русскоязычный врач. На кадрах видны толпы людей с чемоданами. Комментируя видео, мужчина говорит за кадром, что для сотрудников ООН организован отдельный коридор.
Читайте также:
Дипломаты обсуждают эвакуацию ещё тысячи иностранцев через КПП «Рафах»
Иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»
Египет открыл КПП «Рафах» для приёма раненых палестинцев и иностранцев
Александр Бойцов