Россиянам рассказали, когда станет известна точная дата проведения выборов президента

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Совет Федерации может объявить точную дату проведения президентских выборов в декабре. Об этом во время рабочей поездки в Анкару заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Кроме того, ранее Климов прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о временной отмене президентских выборов из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Парламентарий отметил, что для реализации этой идеи необходимо внесение изменений в Конституцию, чего пока делать не планируется. При этом он подчеркнул, что Россия – свободная страна, в которой любой гражданин имеет право вносить различные предложения.
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Анастасия Чинкова