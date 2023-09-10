Россиянам запретили въезд в Евросоюз на личных автомобилях

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Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни.
Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, передает «РБК». Раз оно попадает под определенные таможенные коды и произведено в России, то ввозить его в страны Евросоюза нельзя, так как это нарушило бы санкции.
Такая интерпретация вызывает вопросы у юристов. Российское посольство в Германии неоднократно указывало на случаи изъятия немецкими таможенниками у граждан России принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита. Аргументы о том, что автомобиль ввозится не для продажи, а будет использован только в личных целях, во внимание не принимаются.
Самый простой совет — не ввозить в страны Евросоюза товары, которые могут быть конфискованы согласно новым трактовкам Еврокомиссии. Их список достаточно широк. Кроме автомобилей, это также изделия из кожи и меха, косметика, ноутбуки, чемоданы. А также фотокамеры, шампуни, зубная паста и туалетная бумага.
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Такая интерпретация вызывает вопросы у юристов. Российское посольство в Германии неоднократно указывало на случаи изъятия немецкими таможенниками у граждан России принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита. Аргументы о том, что автомобиль ввозится не для продажи, а будет использован только в личных целях, во внимание не принимаются.
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Александр Бойцов