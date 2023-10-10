Россияне, которые живут в Израиле, рассказали об «отбитых головорезах» ХАМАС. 

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev
После нападения ХАМАС на Израиль как минимум тысяча террористов проникли в Израиль и скрываются.
Об этом «Ленте.ру» сообщили те россияне, которые живут в Израиле. Репатриантка Алина Богуевская сообщила, что по стране «спокойно блуждают» террористы.
Житель Тель-Авива Максим сообщил, что террористы добираются уже и до столицы. Люди боятся покидать дома. Мужчина рассказывает, что Израиль покидают в основном туристы, а местные жители пытаются объединиться в поддержку действующего правительства и армии, сдают кровь и жертвуют вещи.
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«ХАМАС — на 100% отбитые головорезы! Звери, расстреливающие людей на улицах, берущие в заложники детей и пожилых», —говорит репатриантка Наталья Алексеева. По её словам, среди её знакомых нет людей, желающих уехать из страны.
«Обстановка напряженная, но центр страны постепенно как-то начинает жить. Магазины заработали, жесткой паники нет. Надеемся, что все это скоро закончится»,-подытожил Максим.Читайте также:
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Мария Фирсова