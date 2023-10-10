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Россияне, которые живут в Израиле, рассказали об «отбитых головорезах» ХАМАС

10 октября 2023, 11:21
Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

После нападения ХАМАС на Израиль как минимум тысяча террористов проникли в Израиль и скрываются.
Об этом «Ленте.ру» сообщили те россияне, которые живут в Израиле. Репатриантка Алина Богуевская сообщила, что по стране «спокойно блуждают» террористы.
«ХАМАС — на 100% отбитые головорезы! Звери, расстреливающие людей на улицах, берущие в заложники детей и пожилых», —говорит репатриантка Наталья Алексеева. По её словам, среди её знакомых нет людей, желающих уехать из страны.

Житель Тель-Авива Максим сообщил, что террористы добираются уже и до столицы. Люди боятся покидать дома. Мужчина рассказывает, что Израиль покидают в основном туристы, а местные жители пытаются объединиться в поддержку действующего правительства и армии, сдают кровь и жертвуют вещи.
«Обстановка напряженная, но центр страны постепенно как-то начинает жить. Магазины заработали, жесткой паники нет. Надеемся, что все это скоро закончится»,-подытожил Максим.
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Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины
Песков: у России давние связи с палестинцами, но есть и отношения с Израилем
10 октября 2023, 12:38

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами палестино-израильского конфликта — у нее давние связи с палестинцами, но есть и отношения с Израилем, в котором проживают много соотечественников. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поддержал палестинскую сторону в конфликте с Израилем и заявил о готовности отправить в зону конфликта миротворцев. Он также призвал лидеров исламских государств объединиться и остановить бомбежки мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#израиль
#призыв
#взрывы
#рамзан кадыров
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Реакция мирового сообщества, России, США, Китая на войну в Израиле
10 октября 2023, 12:05

Фото: iStock/Gilnature

7 октября палестинская группировка ХАМАС из сектора Газа выпустила по территории Израиля пять тысяч ракет, после чего вторглась в приграничные районы страны. Ответными действиями Израиля стали массированные обстрелы сектора Газа. Обострение израильско-палестинского конфликта и его продолжающееся усугубление приковало к себе внимание всего мира. Редакция «Радио» расскажет о реакции политиков и мирового сообщества на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Россия поддерживает Палестину или Израиль?


Россия призывает обе стороны противостояния прекратить конфликт и решить возникшую ситуацию путем переговоров. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов прежде заявил, что Израиль и Палестина должны прекратить огонь и пойти на дипломатическое урегулирование кризиса. Он также назвал нынешнее обострение результатом многолетнего конфликта, что привело к его опасному рецидиву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выступила за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке политическими средствами. По ее словам, конфликт, который длится 75 лет, не может быть решен силовыми методами.
 
О многочисленных гражданских жертвах в палестино-израильском боестолкновении заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В ходе беседы с лидером Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом, министр указал на необходимость прекращения вооруженного конфликта. Лавров подчеркнул, что важно уделить внимание на причины конфликта и сообщил о готовности России внести вклад в прекращение кровопролитной войны между Израилем и Палестиной.  

Об озабоченности конфликтом на Ближнем Востоке и стремлении вывести его в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С большой тревогой наблюдаем за всем, что происходит в Израиле. Это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», — подчеркнул Песков.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил в эскалации конфликта между Израилем и Палестиной страны НАТО. Он заявил, что Израиль использует оружие, которое ранее США передавали Украине и добавил, что на черном рынке появилось оружие, которое перепродает Киев.

«И раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы», — заявил Медведев.

Китай поддержал Палестину


Обеспокоенность вооруженным конфликтом выразили в Китае. Министерство иностранных дел КНР заявило, что в Пекине «глубоко обеспокоены нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем». В ведомстве призвали международное сообщество содействовать мирным переговорам и прекращению огня.

Война в Израиле 2023: за прекращение огня


Кроме России и Китая, за прекращения боевых действий выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он осудил нападения на мирных людей и их убийство со стороны обоих конфликтующих государств. Тюрк подчеркнул, что гражданское население не должно подвергаться насилию. Он призвал принять все меры предосторожности, чтобы избежать жертв.

Власти Египта направили Израилю и руководству группировки ХАМАС предложение о временном перемирии и прекращении огня. Страна предложила организовать обмен пленными о остановить военные действия до завершения процедуры.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свою помощь в решении палестино-израильского конфликта. По его словам, Анкара готова приложить усилия для восстановления мира в регионах.

Кто поддержал Израиль


В поддержку Израиля выступили несколько лидеров стран. Так, президент США Джо Байден заявил, что поддержка страны является непоколебимой американской позицией и распорядился выделить Тель-Авиву 400 млн долларов помощи. В Пентагоне подтвердили, что США будут поставлять армии Израиля необходимые ресурсы. Кроме того, в регион направлена группа американских военнослужащих, которая будет оказывать помощь в боевых действиях на стороне Израиля.
 
Поддержал Израиль в  конфликте с Палестиной президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил озабоченность судьбой раненых гражданских лиц и осудил действия группировки ХАМАС.

Также против палестинцев выступили представители Германии и Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

В США призвали отдать всю предназначенную для Украины помощь Израилю
В США призвали отдать всю предназначенную для Украины помощь Израилю

В МИД ОАЭ нападение группировки ХАМАС на Израиль назвали «серьезной эскалацией» и призвали стороны конфликта предоставить мирному населению полную защиту.

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал распоряжение о полной блокаде сектора Газа. Это полное прекращение поставок продовольствия, топлива и электроэнергии в палестинский анклав.

В ООН также осудили действия Палестины и призвали к прекращению огня. Посланник организации на Ближнем Востоке Тор Веннесланд назвал конфликт «пропастью» и призвал отступить Палестину и Израиль от «этого края».

Генсек ООН Антониу Гутерриш действия ХАМАС тоже осудил и призвал «всеми дипломатическими способами избегать более крупномасштабного конфликта».

Совбез ООН о войне в Израиле 


По поводу обострения ситуации в Израиле 9 октября был созван Совет безопасности ООН. В ходе заседания участникам не удалось прийти к какому-либо решению. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд указал на то, что допустить усугубления ситуации нельзя. Российский представитель Василий Небензя сообщил, что призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.

Действия группировки ХАМАС решительно осудил Евросоюз. Глава дипломатии Жозеп Боррель призвал стороны конфликта прекратить военные действия, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия Палестины «терроризмом в самой отвратительной форме».


Кто поддержал ХАМАС


Поддержали группировку ХАМАС лидеры ряда исламских стран. В МИД Ирана поздравили палестинское объединение и отметили успешность операции. В Катаре обвинили в эскалации конфликта Израиль, отметив, что нарушение прав палестинского народа продолжается на протяжении многих лет. Во внешнеполитическом ведомстве Омана нападение ХАМАС на Израиль объяснили результатом оккупации Палестины и выразили слова поддержки народу.
Ливанское движение «Хезболла», которое присоединилось к ведению боевых действий в Израиле сообщило о внимательном наблюдении за ситуацией в секторе Газа. Действия ХАМАС движение назвало «ответом» на длительную оккупацию государства.

Поддержал Палестину глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что республика выступает против войны, которая «может перерасти в нечто большее» и сообщил о готовности отправить миротворцев из Чечни в Израиль и Палестину.

Жертвы в Израиле


По информации Минздрава Израиля, в результате продолжающихся вооруженных столкновений между армией страны и группировкой ХАМАС, погибли более 900 граждан Израиля, 2 616 человек получили ранения. Также сообщается о двух погибших гражданах России. Минздрав Палестины сообщил о раненых, количество которых превышает 3,7 тысяч человек, 687 погибли. 

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Рябков: на полигоне в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний
10 октября 2023, 12:02

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил, что Россия видела признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или до последнего времени велись работы по подготовке ядерных испытаний. Об этом Рябков сообщил журналистам в Госдуме.
Ранее Рябков заявил, что российские полигоны должны быть готовы к возобновлению ядерных испытаний. По его словам, их возобновление возможно в том случае, если Вашингтон совершит соответствующие действия.

Он отметил, что РФ исключительно законодательно отзывает ратификацию ДВЗЯИ для уравнивания статуса с Вашингтоном.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой.

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#владимир путин
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#рф
#антонов
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Дипломат раскрыл, сколько времени потребуется на освобождение россиян из плена ХАМАС
Дипломат Бакланов: на освобождение россиян из плена ХАМАС могут уйти годы
10 октября 2023, 11:56

Фото: IStock/Sinenkiy

В Израиле в результате эскалации конфликта с вооруженными формированиями ХАМАС погиб еще один гражданин России. Официально подтверждена смерть двоих россиян, ещё четверо считаются без вести пропавшими. Накануне замглавы политбюро ХАМАС заявил, что российские граждане есть среди захваченных в плен жителей Израиля.
Замглавы Совета Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов рассказал, что вернуть граждан России из плена возможно. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что все механизмы уже отработаны.
«Система отработана, ведь это не первый раз происходит. У нас есть кризисный центр, посольство, у нас есть ряд официальных каналов и ряд людей, которые нам просто хорошо знакомы. Это могут быть не официальные лица, но они могут знать людей, которые нам нужны», – отметил Андрей Бакланов.
По словам дипломата, освобождение сограждан из плена – процедура сложная. Многое зависит от условий, которые выдвигает вторая сторона.
«Иногда на это требуются дни, а иногда процесс освобождения затягивается на год, на два. Но в данном случае я не думаю, что будет долго. Мне кажется, это удастся сделать в ограниченное количество времени, потому что пространство не такое большое, известное, схема действий ясна», – заключил собеседник.
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#посол
#израиль
#конфликт
#россияне
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ХАМАС применили украинскую тактику против Израиля
The Drive: Тактика ХАМАС в отношении Израиля похожа на действия ВСУ на Украине
10 октября 2023, 11:46

Фото: istock / Tomas Ragina

Палестинцы смогли организовать слoжнейшую многoуровневую oперацию, считают аналитики. Бойцы ХАМАС применили в сражениях самые современные наработки военной науки, а их тактика показалась военным экспертам сильно похожей на стратегию Вооруженных сил Украины. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на The Drive.

Атака палестинских террористов началось одновременно с шести направлений, погрузив Израиль в хаос и панику. Кроме того, это сопровождалось информационной атакой, где Хамасовцы выкладывать в Интернет пропагандистские видеоролики.

ХАМАС воспользовалась примером украинской армии и солдаты организовали несколько небольших группировок, которые совершали удары по основны районам Израиля. 

«Демонстрируя новую тактику, которая в некотором смысле является отражением боевых действий на Украине, движение ХАМАС вслед за массированным ракетным ударом начало быстрые наземные атаки», — обратили внимание в издании.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#солдаты
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#всу
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Посольство прилагает усилия для поиска пропавших в Израиле россиян
Посольство находится в контакте с родственниками пропавших в Израиле россиян
10 октября 2023, 11:46

Фото: iStock/macky_ch

Посольство РФ в Израиле прилагает максимум усилий для установления местонахождения пропавших россиян из-за эскалации в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии в Тель-Авиве.
В российском посольстве отметили, что его представители находятся в контакте с родственниками пропавших людей.

Напомним, пропавших без вести числятся четверо россиян. Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил о двух погибших гражданах РФ из-за эскалации израильско-палестинского конфликта.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве произошли взрывы.

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#призыв
#взрывы
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#посольство
#рф
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Стало известно о гибели еще одного россиянина в Израиле
Посол РФ Викторов сообщил о гибели еще одного россиянина в Израиле
10 октября 2023, 11:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что в результате нападения движения ХАМАС на Израиль погибли два гражданина России. Информация уже подтверждена.
«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан. Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть», - заявил Викторов.

Он также добавил, что с родственниками погибших россиян еще не связывались, обстоятельства пока неизвестны.

Викторов уточнил, что всего пропавшими без вести считаются четверо россиян. При этом речь идет не только о россиянах, постоянно проживающих на территории Израиля, но и тех, кто приехал временно.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#данные
#министр
#россияне
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Израиль заподозрил проникновение в страну неизвестных лиц
Армия Израиля заподозрила проникновение в страну неизвестных лиц по воздуху
10 октября 2023, 11:31

Фото: istockphoto / TebNad

Армия Израиля сообщила, что заметила проникновение в страну неизвестных лиц по воздуху. Об этом пишет армейская пресс-служба в социальной сети Х.
Уточняется, что воздушные границы были нарушены в районе Голанских высот и Верхней Галилеи. 
 
Также отмечается, что самолеты ВВС Армии обороны Израиля патрулируют этот район в поисках нарушителя, дополнительные подробности последуют.

Также, по данным «Ленты. ру», после нападения ХАМАС на Израиль как минимум тысяча террористов зашли на территорию Израиля и скрываются. Об этом изданию сообщили те граждане России, которые проживают в Израиле. Репатриантка Алина Богуевская передает, что по стране спокойно передвигаются террористы.

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#сша
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#израиль
#самолёты
#россияне
#посольство
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В ХАМАС назвали призыв Израиля к палестинцам в Газе подготовкой к геноциду
ХАМАС: Израиль, призывая палестинцев покинуть сектор Газа, готовит геноцид
10 октября 2023, 11:24

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран заявил, что призыв Израиля к палестинцам покинуть сектор Газа — это подготовка к геноциду. Об этом сообщает РИА Новости.
Бадран отметил, что мировое сообщество должно бороться с ними на этой основе.

Ранее Армия обороны Израиля 8 октября призвала жителей сектора Газа покинуть дома из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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