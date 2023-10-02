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Болгария запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами.
Болгария со 2 октября ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Об этом сообщили в пограничной полиции.
Ранее сообщалось, что Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику. Такое заявление сделал историк Тарик Сирил Амар в статье Newsweek.
По мнению автора, на сегодняшний день Западные страны говорят о том, что Россия «потерпеть поражение» на Украине, иначе международный порядок может нарушиться. Кроме того, западные политики считают, что государствам из-за усилений позиции Китая нужно обеспечить свою безопасностью.
Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику
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Ранее сообщалось, что Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику. Такое заявление сделал историк Тарик Сирил Амар в статье Newsweek.
«Считаю, что на самом деле самая большая проблема исходит из Германии. Что будет, когда рухнет экономика Германии?», — заявил историк.Читайте также:
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Мария Фирсова