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Россияне не смогут въехать в Болгарию на своём авто

02 октября 2023, 09:43
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Болгария запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами.
Болгария со 2 октября ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Об этом сообщили в пограничной полиции.

Ранее сообщалось, что Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику. Такое заявление сделал историк Тарик Сирил Амар в статье Newsweek.


По мнению автора, на сегодняшний день Западные страны говорят о том, что Россия «потерпеть поражение» на Украине, иначе международный порядок может нарушиться. Кроме того, западные политики считают, что государствам из-за усилений позиции Китая нужно обеспечить свою безопасностью.

«Считаю, что на самом деле самая большая проблема исходит из Германии. Что будет, когда рухнет экономика Германии?», — заявил историк.
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Запад задал Зеленскому неприятный вопрос
Focus: Запад задает Зеленскому неудобные вопросы о верховенстве права на Украине
02 октября 2023, 08:18

Фото: РИА Новости / Стрингер

На фоне безуспешного контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе СВО, страны Запада все чаще спрашивают президента Украины Владимира Зеленского о демократии и верховенстве права на Украине. Об этом пишет немецкий журналист Рейнхард Шликер в статье для издания Focus.

По мнению журналиста, образ «храброго Давида» Владимира Зеленского, сражающегося с «Голиафом из Москвы» уже не работает. Сейчас западные страны хотят наблюдать за результатами финансовой помощи. 

«Страны-доноры все чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине», – пишет Шликер.
По мнению автора статьи, лидер Украины вынужден регулярно увольнять членов правительства, чтобы успокоить спонсоров. Сейчас Киев понимает, что общественная поддержка со стороны Соединенных Штатов падает на крайне низкий уровень, что может привести к уменьшению финансовой и военной помощи.

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#сша
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#лидер
#сво
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#киев
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Моравецкий призвал Зеленского не доверять Германии
02 октября 2023, 07:43

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не доверять Германии по причине её связей с Россией.

«Я понимаю, что он теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», — заявил польский премьер.
Помимо этого, Моравецкий напомнил украинскому лидеру не забывать то, что Польша приняла миллионы украинских беженцев на своей территории. В то же время, Германия хотела отправить 5 тысяч человек в тогда еще осажденный Киев.

Ранее сообщалось, что ракета, упавшая в ноябре 2022 года на территории Польши и убившая двух человек, была украинской. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#германия
#польша
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Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику
02 октября 2023, 07:06

Фото: istock / photosvit

Германия заплатит серьезную цену за свою политику в отношении РФ. Такое заявление сделал историк Тарик Сирил Амар в статье Newsweek.
По мнению автора, на сегодняшний день Западные страны говорят о том, что Россия «потерпеть поражение» на Украине, иначе международный порядок может нарушиться. Кроме того, западные политики считают, что государствам из-за усилений позиции Китая нужно обеспечить свою безопасностью. 

«Считаю, что на самом деле самая большая проблема исходит из Германии. Что будет, когда рухнет экономика Германии?», — заявил историк.
Амар также подчеркнул, что немецкая модель управления переживает двойной экономический и политический кризис. Помимо этого, экономическое состояние ФРГ вызывает волну беспокойства у жителей страны, которые «потеряли веру» в политическую элиту, придерживающуюся иностранным интересам. 

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#страны
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#германия
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#заявление
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Пушков резко ответил министру обороны Британии
Пушков раскритиковал британского министра за идею отправить войска на Украину
02 октября 2023, 06:54

Фото: council.gov.ru

Сенатор Алексей Пушков выразил критику в адрес главы Минобороны Британии Гранта Шэппса, который высказал идею о возможной отправке британских войск на Украину. В своем Telegram-канале Пушков назвал Шэппса «маньяком войны» и выразил негодование по поводу его заявления.
Пушков отметил, что каждый новый заявленный шаг кажется ему хуже предыдущего и расценил высказывание Шэппса как признак нарастающего безумия в Лондоне.

Ранее Грант Шэппс объявил, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине с целью подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины, особенно на западе страны.

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#страны
#великобритания
#солдат
#пушков
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В ЕК заявили о дезинформации на выборах в Словакии
Замглавы ЕК Юрова: парламентские выборы в Словакии сопровождались дезинформацией
02 октября 2023, 05:43

Фото: iStock/Derek_Brumby

Заместитель председателя Еврокомиссии, ответственная за европейские ценности и прозрачность, Вера Юрова в интервью РИА Новости выразила обеспокоенность по поводу внушительного объема дезинформации, который сопровождал последние парламентские выборы в Словакии.
Заместитель председателя Еврокомиссии подчеркнула, что анализ результатов опросов и информации от различных источников свидетельствует о неслыханном количестве дезинформации, которое проникло в информационное пространство Словакии во время выборов. Она отметила, что это включает материалы от ультраправых и других источников.

Юрова, однако, не дала конкретных данных о том, как именно дезинформация могла повлиять на исход голосования. Она также выразила поздравления победившей на выборах партии Smer и партии Progresivne Slovensko (PS), которая заняла второе место.
Замглавы ЕК также обратила внимание на использование искусственного интеллекта (ИИ) для распространения дезинформации.

Вера Юрова упомянула о появлении видеоролика, созданного с использованием ИИ и утверждающего, что на нем лидер партии PS и замглавы Европарламента Михал Шимечка.

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#ии
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Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США
Трамп обещает вывести войска из стран, где не дают преференций фермерам США
02 октября 2023, 03:48

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах президента в 2024 году, он планирует вывести американских военных из стран, которые не предоставляют преференции американским фермерам.
 «Я скажу другим странам, в которых мы тратим миллиарды долларов на военную защиту и другие аспекты, что если они не поддерживают наших фермеров, то все наши военнослужащие, находящиеся там, немедленно вернутся домой», - цитирует Трампа РИА Новости.
Он также подчеркнул, что в случае его возвращения в Белый дом, Соединенные Штаты не будут продолжать затраты на обеспечение обороны стран, которые не приобретают продукцию американских фермеров и промышленных предприятий.

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На Украине рассказали о бессмысленно потраченных 1,6 миллиона долларов
NGL.media: Украина вложила 1,6 миллиона долларов в СМИ, которое никто не смотрит
02 октября 2023, 02:33

Фото: iStock/Pineapple Studio

Министерство культуры и информационной политики Украины инвестировало свыше миллиона долларов в создание англоязычного веб-сайта, который, как отмечается, остался малопосещаемым. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на украинский антикоррупционный центр NGL.media.
Речь идет о сайте The Gaze, на разработку и развитие которого было затрачено 1,6 миллиона долларов. Несмотря на вложенные средства, сайт не получил широкой популярности. Последние 15 видеороликов, размещенных на его YouTube-канале, собрали всего 900 просмотров. По мнению экспертов, большая часть контента, особенно текстового, является копированием материалов из других СМИ.

The Gaze был создан четыре месяца назад с целью информирования иностранных посетителей о событиях в Украине, а также о государственной экономике, культуре и истории. Авторы контента получают оплату из бюджета министерства культуры страны.

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В Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха
Кабмин Армении: процесс переезда желающих из Нагорного Карабаха скоро закончится
01 октября 2023, 23:27

Фото: istockphoto/Niko_Cingaryuk

Переезд всех желающих из Нагорного Карабаха в Армению скоро завершится, сообщили из кабинета министров Армении, передает Интерфакс.
В Армению уже переехало 100 514 армян из Нагорного Карабаха, и темпы этого процесса замедлились значительно. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян отметила, что последние желающие перебраться в Армению сейчас осуществляют этот переезд, и процесс приближается к своему логическому завершению. Также был отправлен дополнительный транспорт в Степанакерт для эвакуации 15 лежачих жителей Нагорного Карабаха.

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#транспорт
#переезд
#оон
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Байден пообещал союзникам США и Украине, что поддержка не прекратится
01 октября 2023, 20:04

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Джо Байден пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не прекратится. Такое заявление Байден сделал во время своего выступления в Белом доме на фоне утверждения временного бюджета, который не включает деньги на Киев.
По словам Байдена большинство конгрессменов США продолжают поддерживать выделение помощи Киеву. 

Ранее Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

Напомним, президент США также заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой. 

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