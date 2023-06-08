Россиянина депортировали с Бали после отбывания срока в тюрьме

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Россиянина депортировали с Бали после трехлетнего заключения за выращивание запрещенной травы
Россиянина депортировали с индонезийского острова Бали после трехлетнего заключения за выращивание и продажу наркосодержащей травы. Об этом сообщает портал Detik.
Как стало известно, россиянин прибыл в Индонезию в 2017 году. Спустя три года мужчина и его супруга были задержаны за выращивание запрещенной травы у себя дома. Супружеская пара осуществляла продажу наркотического вещества иностранцам.
Правоохранительным органам о преступной деятельности россиян рассказали местные жители. Женщина была осуждена к одному году заключения, а ее супруг отбывал наказание до конца мая 2023 года. Сообщается, что россиянин был передан в иммиграционное бюро и депортирован.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Бали ввёл новые запреты для туристов.
Как стало известно, россиянин прибыл в Индонезию в 2017 году. Спустя три года мужчина и его супруга были задержаны за выращивание запрещенной травы у себя дома. Супружеская пара осуществляла продажу наркотического вещества иностранцам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Бали ввёл новые запреты для туристов.
Анастасия Крестьянова