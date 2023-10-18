Россиянка рассказала об обстановке в Тель-Авиве: «Обстреливают, но не попадают»

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Жительница Тель-Авива Анна описала обстановку в израильском городе фразой «террористы всегда обстреливают, но не попадают».
«Лента.ру» пишет, что женщина живёт в северном Тель-Авиве. По её словам, в городе работают учреждения, школы, магазины, кафе. В целом можно оценить обстановку как безопасную.
Об обстрелах людей уведомляют в специальном приложении. Единственное внезапное нападение произошло 7 октября.
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«Относительно юга страны ракеты, можно сказать, не беспокоят. Система ПВО все сбивает, люди, даже когда едут на машине, не останавливают движение. По моим ощущениям, в Тель-Авиве безопасно на 8 из 10, с учетом того, что террористы всегда обстреливают, но не попадают», —рассказала Анна.
«Проснулись в 6:30 от сигнала тревоги, долет был по дому, по-моему, в районе Яффо», —вспомнила Анна.Бомбоубежища построены везде, в каждом здании, в основном они наземные.
«Можно зайти в любое помещение. Это защищенная комната. Если это большое убежище, то там точно всегда есть вода», —говорит россиянка.Женщина не планирует покидать страну.
«Очень хочется поддержать страну, работать и жить именно здесь. В целом у меня нет знакомых, кто уезжает», — говорит Анна.Читайте также:
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Мария Фирсова