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Армия России начала контрнаступление в районе Артемовска, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
«Интенсивные боевые действия продолжаются в районе, приближающемся к Клещеевским лесным насаждениям и ключевой позиции», — говорится в сообщении.Канал, ссылаясь на украинских военных экспертов, подчеркивает, что российская армия восстановила контроль над западной и центральной частями Клещеевского ключевого рубежа, которые ранее находились в так называемой «серой зоне».
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