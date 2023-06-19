Российские военные спасли пассажиров судна под флагами Германии и Греции

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Минобороны: «Адмирал Горшков» и «Пижма» спасли пассажиров терпящего бедствия судна ФРГ и Греции в Средиземном море
Экипажи российских фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и сухогруза «Пижма» спасли пассажиров терпящего бедствия судна под флагами Греции и Германии в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что на иностранном судне «Авалон» находилось 68 пассажиров, которые впоследствии были эвакуированы на российский сухогруз. После этого врачи оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Пассажиры были доставлены на греческий остров Калимнос.
Корабли, которые принадлежали ВМФ РФ, изменили курс и незамедлительно начали переход в территориальные воды Греции, где судно терпело бедствие.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье ураган оставил полтысячи домов без света. В регионе в 8 утра также возникли сильные проблемы с сотовой связью.
В ведомстве уточнили, что на иностранном судне «Авалон» находилось 68 пассажиров, которые впоследствии были эвакуированы на российский сухогруз. После этого врачи оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Пассажиры были доставлены на греческий остров Калимнос.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье ураган оставил полтысячи домов без света. В регионе в 8 утра также возникли сильные проблемы с сотовой связью.
Андрей Гаврилов