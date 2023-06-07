Российский хоккеист Иван Проворов перешел из «Филадельфии» в «Коламбус»

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«Иван – это признанный защитник с левым хватом, который по-прежнему является молодым игроком и у которого лучшие сезоны еще впереди. <...> Это выносливый хоккеист, обладающий высоким уровнем мастерства. <...> Он может эффективно играть как в защите, так и в атаке», — прокомментировал этот обмен генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.
На текущий момент у Проворова оставалось еще два года по шестилетнему контракту на $40,5 млн, подписанному с «Филадельфией» в сентябре 2019 года. Россиянин четырежды признавался лучшим защитником клуба за последние пять лет (2018, 2020, 2021, 2022). В нынешнем сезоне Иван провел 81 матч, набрав 26 очков по системе «гол плюс пас». Всего же за семь лет игры в составе «летчиков» Проворов забил 61 шайбу, выйдя при этом на лед в общей сложности 495 раз.
Ранее стало известно о том, что российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил уникальное достижение в НХЛ — теперь на его счету целых 17 сезонов, в которых он забивал минимум 30 голов.