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Игорь Моргулов заявил, что Россия и Китай способны сорвать опасные планы Запада и НАТО в Евразии
Россия и КНР могут сорвать опасные планы западных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Китае Игоря Моргулова.
По его словам, Запад и НАТО делают все возможное для того, чтобы нарушить единство на общеевразийском пространстве. Он выразил уверенность в том, что страны НАТО ставят перед собой целью придать деятельности глобальный охват, в том числе проникнуть на территорию Азиатско-Тихоокеанского региона.
По его словам, Запад и НАТО делают все возможное для того, чтобы нарушить единство на общеевразийском пространстве. Он выразил уверенность в том, что страны НАТО ставят перед собой целью придать деятельности глобальный охват, в том числе проникнуть на территорию Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Это очень опасные планы, дорогие друзья. Но я убежден, что Россия и Китай в состоянии совместными усилиями сорвать эти опасные планы», - подчеркнул Моргулов.Ранее «Радио 1» сообщало, что в Крыму назвали причину разрушения Украины.
Татьяна Лаврова