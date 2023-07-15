Российско-китайские военные учения пройдут в Японском море

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Министерство обороны КНР сообщило о проведении в Японском море военных учений «Север. Взаимодействие-2023». В них примут участие военно-морские силы России и Китая.
Во время маневров в Японском море будут проводиться совместные операции с целью улучшения стратегического взаимодействия между армиями двух стран, а также укрепления способности вместе поддерживать мир и стабильность в тихоокеанском регионе и быстро реагировать на возможные внешние вызовы в сфере безопасности.
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Александр Бойцов