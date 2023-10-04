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Россию не допустили до встречи «ядерной пятерки»

Рябков: США не выдали визы российской делегации для встречи «ядерной пятерки»
04 октября 2023, 15:20
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Соединенные Штаты пока не выдали визы российским представителям для встречи «ядерной пятерки», которая состоится в Нью-Йорке, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью для Lenta.ru.
«Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке сессии ГА ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», - прокомментировал ситуацию Рябков.

Замминистра заявил, что Россия найдет альтернативный способ для проведения переговоров. При этом, он отметил, что невыдача российской делегации виз стала очередной демонстрацией злоупотребления США своих полномочий.


Напомним, в состав неформального объединения «ядерной пятерки» пятерки входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

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Рябков: Российской делегации выдали визы для встречи «ядерной пятерки»
04 октября 2023, 15:42

Фото: iStock/FTiare

Российская делегация получила визы для поездки в ООН, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявлял, что пока не выдали визы российским представителям для встречи «ядерной пятерки». Россия даже собиралась подыскивать альтернативное место для проведения переговоров и уличала США в злоупотреблением полномочиями (штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке). Однако, ситуация круто изменилась и российской делегации визы все же выдали.

При этом, как отметил Рябков, конкретных дат по встрече «ядерной пятерки» еще не озвучено, также как не было объявлено и место, где встретятся представители России, США, Китая, Франции и Великобритании.

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#россия
#визы
#оон
#ядерное
#мид рф
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Политолог Дробницкий: «Отказ от пакета Байдена — удар по поддержке Украины»
04 октября 2023, 15:40

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что в США уже начался процесс распада позиции по безусловной поддержке Украины.
«Хоть и на полтора месяца, но отказ от финансирования большого байденовского пакета в $24 млрд — уже удар по политике поддержки Украины «столько, сколько потребуется». Появился целый ряд республиканцев в сенате и палате представителей с жёсткой позицией. Помощь Украине так или иначе выделят, потребуют аудитов, создадут особую группу, но это начало эрозии. Позиция безусловной поддержки Киева даже на уровне конгресса уже распадается», — прокомментировал в беседе с RT Дробницкий.

Ранее сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин заявил, что отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является печальным событием для Конгресса США и в целом для страны.

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#сша
#страны
#ес
#политика
#украина
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Германию заподозрили в тайном соглашении с Украиной
МИД Польши: Украина и Германия заключили тайное соглашение о вступлении в ЕС
04 октября 2023, 15:34

Фото: istock / andriano_cz

Германия могла пообещать Украине ускоренный процесс вступления в Европейский союз. Такое мнение выразил заместитель МИД Польши Аркадиуш Мулярчик, его слова передает британская газета Financial Times.

В интервью изданию он рассказал о своих подозрениях о том, что Берлин мог заключить секретное соглашение с Киевом. Кроме того, Мулярчик также обвиняет ФРГ в разжигании ненависти между Варшавой и Киевом ради собственной политической выгоды.

«Сейчас у нас очень напряженная ситуация с ЕС, потому что они мыслят политически, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы правительству», — сообщил Мулярчик.
Также заместитель польского МИД заявил, что возможно между Украиной и ФРГ есть договоренность, что при смене правительства Польши, Украина быстрее вступит в Европейский союз. По мнению Мулярчика, ЕС находится под серьезным влиянием Германии.

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#соглашение
#мид
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#фрг
#интервью
#ес
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Стала известна причина отказа Азербайджана от участия в переговорах в Гранаде
Алиев отказался от участия в переговорах из-за проармянской позиции Франции
04 октября 2023, 15:19

Фото: istockphotо/Niko_Cingaryuk

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отказался от участия в переговорах с участием Армении и представителей Евросоюза, намеченных на 5 октября. Одной из причин стали проармянские заявления Франции и главы Совета Европы Шарля Мишеля.
Азербайджанское издание АРА, в частности, указывает что решение об отказе в пятисторонних переговорах в формате «два плюс три» (Азербайджан, Армения, Франция, Германия, ЕС) могло быть принято Баку из-за заявлений Франции о планах поставок вооружений Еревану.

Кроме того, по данным агентства, азербайджанская сторона предложила пригласить на встречу президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Но против этой идеи категорично выступили Париж и Берлин. Это разногласие стало еще одной причиной отказа Алиева от участия в переговорах.

Предполагалось, что встреча с участием Азербайджана, Армении, Франции, Германии и ЕС пройдет на полях саммита Европейского политического сообщества 5 октября в испанской Гранаде.

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Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по Нагорному Карабаху

Стало известно о секретных переговорах России, Евросоюза и США

#франция
#париж
#германия
#азербайджан
#встреча
#армения
#ес
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Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по Нагорному Карабаху
04 октября 2023, 15:04

Фото: сайт Кремля

В издании Politico появилась статья, в которой утверждалось, что за два дня до начала азербайджанской военной операции в Стамбуле прошли переговоры с участием представителей России, США и Евросоюза. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По информации газеты, США на встрече представлял главный советник Госдепартамента по кавказским переговорам Луи Боно, Евросоюз — специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию — спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев.

Дмитрий Песков подтвердил, что Москва действительно контактировала с представителями Запада незадолго до обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Но это не было переговорами в полном смысле слова, как об этом пишет Politico. Официальный представитель Кремля отметил, что в статье имеется очень много допущений и неточностей. Были определенные встречи и обсуждения, но никаких конкретных решений по их итогам не было принято, заключил Песков.

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#москва
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#мид
#дмитрий песков
#евросоюз
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Медведев развеял главный миф ЕС об Украине
Медведев: В ЕС еще верят, что бандеровская Украина просуществует до 2030 года
04 октября 2023, 14:33

Фото: kremlin.ru

Европейские политики считают, что нынешнюю Украина сможет просуществовать до 2030 года, этот миф Евросоюза развеял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», - прокомментировал ситуацию Медведев. 

Он также напомнил об отставке спикера Палаты представителей Конгресса США, который стал первым подобным прецедентом в истории. По словам Медведева, случилось это именно из-за «любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев». Это также является очень громким звонком для будущего киевского режима, считает Медведев.

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#сша
#украина
#государство
#ес
#евросоюз
#медведев
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Евросоюз назвал дату вступления Украины в ЕС наугад
Guardian: срок вступления Украины в ЕС назван Мишелем наугад
04 октября 2023, 14:33

Фото: iStock/artJazz

Глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о предполагаемой дате расширения ЕС, назвал 2030 год наугад, поэтому его фраза не имеет смысла. Об этом сообщает газета Guardian.
Ранее Шарль Мишель заявил, что Евросоюз примет в свой состав новые страны к 2030 году. 

По словам источника Guardian, озвученная Мишелем дата взята наугад. В настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года. 

Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз готовится к переговорам с Украиной по вступлению в блок. Уточняется, что ЕС анонсирует встречу до декабря текущего года. 

А президент Чехии Пётр Павел заявил, что Евросоюз должен расширяться в интересах собственной безопасности. Он настаивает на как можно скором принятии в состав блока Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии. 

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Захарова рассказала о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»

Стало известно, сколько средств получит Украина при вступлении в ЕС
#евросоюз
#украина
#страны
#ес
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Мария Захарова обвинила Евросоюз в предательстве армян
04 октября 2023, 13:55

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Европейский союз предал Армению, а вовсе не Россия. Брюссель и не думал способствовать прекращению огня и поставлять гуманитарную помощь, а европейские наблюдатели по сути предали армян.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат указала, что европейские наблюдатели заняли достаточно подлую позицию. Сначала они занимались бесконечными увещеваниями Еревана и заманили Армению в ловушку, а потом действительно просто молчаливо наблюдали за тем, как развивалась ситуация.

Как отметила Захарова, Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника во время конфликтов в Нагорном Карабахе и Косово. Брюссель молча наблюдал, как российские миротворцы доставляют гуманитарную помощь, помогают уезжать жителям Карабаха, а потом подзуживал, рассказывал, что Россия их якобы предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз. Это он предал армян, заключила представитель МИД.

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Захарова рассказала о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»

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#наблюдатели
#дипломат
#евросоюз
#рф
#армения
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В ЕП потребовали разъяснить статус расследования взрывов на «Северных потоках»
Евродепутат Перейра подняла вопрос о расследовании взрывов на «Северных потоках»
04 октября 2023, 13:47

Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Португальский евродепутат Сандра Перейра обратилась в Еврокомиссию с требованием обозначить настоящий статус расследования диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
«Каков статус расследования диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и какие шаги предприняла комиссия, чтобы быть в курсе прогресса, достигнутого в ходе этого расследования?» — приводит RT текст обращения европарламентария.

До этого сообщалось, что в случае приёма в Европейский союз Украины страна получит из бюджета содружества 186 млрд евро.

«Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств — членов объединения в нетто-плательщиков. Об этом сообщает газета Financial Times», — приводит argumenti.ru сообщение ТАСС.

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#евро
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#северный поток
#ес
#евросоюз
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