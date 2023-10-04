Россию не допустили до встречи «ядерной пятерки»

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Соединенные Штаты пока не выдали визы российским представителям для встречи «ядерной пятерки», которая состоится в Нью-Йорке, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью для Lenta.ru.
«Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке сессии ГА ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», - прокомментировал ситуацию Рябков.
Замминистра заявил, что Россия найдет альтернативный способ для проведения переговоров. При этом, он отметил, что невыдача российской делегации виз стала очередной демонстрацией злоупотребления США своих полномочий.
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Евгения Парфентьева