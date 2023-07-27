Россию не допустили к участию в чемпионате мира среди незрячих шахматистов

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Международная ассоциация незрячих шахматистов (IBCA) заявила о невозможности для россиян участвовать в чемпионате мира для слепых и слабовидящих, который начнется 8 октября в Греции. Главной причиной допустить российских шахматистов к турниру стал протест Украины.
Правда IBCA не ссылались на протесты украинцев в качестве решающего фактора, повлиявшего на лишение россиян возможности участвовать в чемпионате. В ассоциации заявили, что в настоящее время сложилась неблагоприятная ситуация для участия в соревнованиях делегации из России, и они не смогут гарантировать безопасность российских участников, передает ТАСС.
В письме, которое IBCA направила в Федерацию шахмат России (ФШР) говорится, что дело не только в Украине. Некоторые европейские страны также заявили, что откажутся играть против шахматистов из России. Ассоциация выразила сожаление из-за сложившейся ситуации, а также надежду, что вскоре все проблемы окажутся позади.
В ФШР отметили, что за время подготовительного процесса к турниру организаторы неоднократно подтверждали, что российская команда может подавать заявку на участие под нейтральным флагом.
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В письме, которое IBCA направила в Федерацию шахмат России (ФШР) говорится, что дело не только в Украине. Некоторые европейские страны также заявили, что откажутся играть против шахматистов из России. Ассоциация выразила сожаление из-за сложившейся ситуации, а также надежду, что вскоре все проблемы окажутся позади.
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Александр Бойцов