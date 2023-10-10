Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы

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Россия не попала в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы по итогам выборов в Генассамблее. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что Россию поддержали представители 83 стран. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что при голосовании существенное давление на государства оказывал Вашингтон.
Заболоцкая подчеркнула, что Вашингтон агитировал страны голосовать за Албанию. Она добавила, что в истории еще не было случаев агитации на выборах в Совет ООН по правам человека.
Напомним, Россия избиралась в состав СПЧ в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. После чего по инициативе США и их союзников Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая приостанавливающую членство России в Совете.
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Заболоцкая подчеркнула, что Вашингтон агитировал страны голосовать за Албанию. Она добавила, что в истории еще не было случаев агитации на выборах в Совет ООН по правам человека.
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Екатерина Коршунова