Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Ростех» сообщил о передаче ВКС России второй за год партии новых истребителей Су-35С

«Ростех» сообщил о передаче ВКС России второй за год партии новых истребителей Су-35С

13 июля 2023, 13:41

Фото: iStock/Olga_Anourina

Авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре передал ВС России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.

Авиационный завод им. Гагарина в рамках гособоронзаказа изготовил многофункциональные истребители Су-35С. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

Вторая партия боевых самолетов была передана «Ростехом» оборонному ведомству РФ. Истребители наделены прицельными системами большого радиуса действия и способны выполнять боевые задачи широкого спектра. Судна служат для уничтожения наводных и наземных объектов противника.

Читайте также:

ВКС РФ ударили по трем пунктам дислокации и складу ВСУ на краснолиманском направлении

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС пролетели у побережья Аляски

В Сирии начались совместные учения ВКС РФ и сирийских ВВС
#истребители
#Минобороны РФ
#Су-35С
Читайте нас в
Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин прокомментировал вступление нейросети «Жириновский» в партию
13 июля 2023, 14:18

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин заявил, что информация о возможном вступлении нейросети «Жириновский» в партию не сообщалась от лица партии, отметив, что эта тема была передана председателю партии.
«Мы об этом не сообщали. Вопросов таких очень много поступает в течение дня», — заявил в беседе с RT Дюпин.

До этого сообщалось, что нейросеть «Жириновский» может получить партбилет и стать членом ЛДПР на ближайшем съезде партии в декабре. Как указывали РИА Новости со ссылкой на свой источник, устав предусматривает выдачу партийного билета только человеку, который является российским гражданином, однако данный случай может стать исключением. В политсиле это называют «символическим актом увековечения основателя партии».

Читайте также:

Жириновского возродят на ПМЭФ-2023

Обнародована записка Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

В архивах Жириновского нашли запись с предсказанием: Когда Россия вернется к границам СССР
#ЛДПР
#партия
#Владимир Жириновский
#нейросеть
#технологии
Читайте нас в
США намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине
13 июля 2023, 14:02

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Агентство США по международному развитию (USAID) намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине, в связи с чем опубликовало вакансию помощника по управлению программами.
Отмечается, что такую работу может получить либо гражданин Украины, либо имеющий разрешение на работу в стране.

«Сотрудник будет взаимодействовать с подрядчиками, международными донорами, госструктурами и международными организациями в соответствии с надлежащими указаниями представителей администраторов контрактов/соглашений», — приводит RT текст соответствующего документа.

Кроме того, министр обороны государства США Ллойд Остин заявил, что страна окажет Украине помощь в разминировании территорий, где будут использоваться поставленные Штатами кассетные боеприпасы. Как отмечают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Остин при этом не уточнил сроки поставок Киеву кассетных боеприпасов.

Читайте также:

Белый дом: Принятие Украины в НАТО на саммите означало бы войну США и России

Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что США разрушили Украину вместо РФ

WP: Экс-посол США Салливан счел маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине
#США
#Украина
#политика
#здравоохранение
#специалист
Читайте нас в
Трамп считает, что Байден принимает кокаин перед выступлениями
13 июля 2023, 12:39

Фото: istock/Roman Budnyi

По мнению экс-президента США, манера речи нынешнего президента Байдена в начале и конце его выступлений говорит о приёме наркотиков.
«В начале у него есть немного жизни. К концу речи он становится катастрофой», — приводит слова Трампа Newsweek.
Обвинения Дональд Трамп выдвинул на фоне обнаружения в Белом доме наркотика. 4 июля The Guardian опубликовало материал о том, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. Анализ показал, что это кокаин.

Результаты расследования секретной службы пока не обнародованы.

По мнению бывшего президента, американские СМИ, которых он назвал «медиа фейковых новостей», придут к выводу, что порошок и вовсе был аспирином, а не наркотиками, и неприятная история быстро «сведется к нулю».

Читайте также:

Байден Хантер находился в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка

Трамп: Кокаин в Белом доме мог принадлежать только Байдену или его сыну Хантеру

Медведев о кокаине в Белом доме: вместо F-16 киевскому «малышу» приготовили успокоительное
#Трамп
#кокаин
#Байден
Читайте нас в
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы
13 июля 2023, 12:05

Фото: iStock/awdebenham

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР призывает США прекратить военные провокации, а также снять санкции с Кубы. Об этом стало известно ходе брифинга.
Ван Вэньбинь отметил, что снять блокаду и санкции с Кубы необходимо как можно скорее.

Ранее МИД Кубы обвинил США в провокационной эскалации по причине захода подводной лодки в залив Гуантанамо.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее независимости, а также выступает против вмешательства других государств во внутренние дела Кубы.

Напомним, американский журналист Макс Бут заявил, что рестрикции не сработали должным образом в случаях с Кубой, Венесуэлой, Северной Кореей, Мьянмой, Сирией, Никарагуа, Йеменом и Ираном.

Читайте также:

WP: В США усомнились в эффективности санкций против других стран

В Европе обеспокоены укреплением отношений Кубы и России

Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой

#США
#Куба
#Китай
#санкции
Читайте нас в
Лавров: Япония и Южная Корея подают сигналы о желании обзавестись ядерным оружием
13 июля 2023, 11:24

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея подают США сигналы о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие.
По словам министра, блок НАТО уже рассматривает вопрос о том, чтобы разместить часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом он заявил по итогам совещания Россия - АСЕАН в Джакарте.

Особенно, альянс заинтересован в размещении баз на территории тех стран, которые приняли участие в прошедшем саммите НАТО. Лавров назвал стремления альянса опасными и серьезными. Глава российского дипведомства подчеркнул, что намерения НАТО были обсуждены в рамках совещания с коллегами по АСЕАН и главой дипломатии КНР. 

«США и их союзники всячески стараются подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала», - заключил Лавров.
Читайте также:
 
Ван И анонсировал контакты между Россией и Китаем на высоком уровне

Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке

Лавров: Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами не будет

#МИД РФ
#Лавров
#Япония
#ядерное оружие
Читайте нас в
Сенатор Турчак раскритиковал Гурулева за публикацию выступления генерала Попова
13 июля 2023, 11:12

Фото: сайт Кремля

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что выступление командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова не было публичным.
Он пояснил, что обращение генерала было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-армии. Об этом он написал в своем телеграмм-канале. 

Комментируя высказывание депутата Госдумы Гурулева, Турчак заявил, что то, что он сделал из обращения Попова политическое шоу, должно оставаться на его совести. Сенатор подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики, а генерал Попов является тем командиром, которым можно гордиться.

Напомним, прежде генерал Попов сообщил, что был отстранен от выполнения должностных обязанностей после доклада о положении дел на передовой. 

Читайте также: 

В Госдуме посчитали «фантазией» предложение о 7-миллионной российской армии

Депутат Госдумы Гурулев признался, что руководил операциями «Вагнера»

В Госдуме сообщили о гибели замкомандующего ЮВО Цокова в зоне СВО



#Госдума
#Турчак
#Гурулев
#армия России
Читайте нас в
Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке
13 июля 2023, 10:20

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке.
По словам российского министра, о новых предложениях по зерновому соглашению ему не известно.

Лавров пояснил, что Владимир Путин обсуждал с турецким лидером условия ее продления, однако, переговоры проходили давно. 

Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы продления зерновой сделки и заявил, что предпосылок для продолжения соглашения - нет. 

Читайте также: 

Переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку

Зеленский выступил за разные коридоры для зерновой сделки

МИД РФ предрёк прекращение зерновой сделки

#Лавров
#МИД РФ
#зерновая сделка
#Эрдоган
Читайте нас в
Ван И анонсировал контакты между Россией и Китаем на высоком уровне
13 июля 2023, 09:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия и Китай во второй половине этого года планируют несколько важных контактов на высоком уровне.
Он отметил важность укрепления двусторонних отношений между странами и обратил внимание на многостороннее взаимодействие. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В рамках мероприятия по АСЕАН в Джакарте, Ван И также заявил, что на второе полугодие запанирован ряд важных переговоров на высоком уровне. Глава канцелярии подчеркнул, что необходимо продолжать реализацию целей по развитию отношений между КНР и Россией. 

Читайте также: 

Товарооборот России и Китая за первое полугодие увеличился на 40,6 процента

Лавров раскрыл следующую военную цель Запада

В Пекине прокомментировали слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая
#Россия
#Китай
#МИД РФ
#переговоры
#Лавров
Читайте нас в
Посол Озеров: Россия, сотрудничая с Африкой, не требует отказаться от других отношений
13 июля 2023, 09:18

Фото: iStock/iDymax

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Секретариата «Форума партнерства Россия-Африка» Олег Озеров заявил, что Российское присутствие в Африке не несет никому угрозы, отношения Москвы со странами континента не направлены против них.
Он подчеркнул, что Россия не несет никому угрозы. Об этом Озеров сообщил изданию РИА Новости.

По его словам, Москва не требует от стран, с которыми сотрудничает, отказываться от выстраивания отношений с другими государствами, как это делает западная сторона. Посол обратил внимание на то, что Россия исходит из принципов суверенитета и равенства, а также учитывает интересы партнеров. 

Читайте также: 

СМИ: Попытки НАТО настроить Африку против России провалились

Патрушев: США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию

В ООН поддержали инициативу африканских стран по урегулированию украинского конфликта


#Африка
#Россия
#МИД РФ
#сотрудничество
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников