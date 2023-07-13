«Ростех» сообщил о передаче ВКС России второй за год партии новых истребителей Су-35С

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Авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре передал ВС России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.
Вторая партия боевых самолетов была передана «Ростехом» оборонному ведомству РФ. Истребители наделены прицельными системами большого радиуса действия и способны выполнять боевые задачи широкого спектра. Судна служат для уничтожения наводных и наземных объектов противника.
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Анастасия Крестьянова