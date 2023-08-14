«Ростех» увеличит производство дронов-камикадзе «Ланцет»

Фото: iStock/aapsky
Госкорпорация «Ростех» планирует значительно увеличить производство применяемых в зоне СВО дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщил замглавы госкорпорации Владимир Артяков на полях форума «Армия-2023».
Артяков сообщил, что за прошедший год, производство дронов-камикадзе в России кратно увеличилось. Рассуждая о бронетехнике, он отметил, что объемы ее производства выросли в 4-5 раз. Замглавы госкорпорации также добавил, что изготовление некоторого вида вооружения в стране увеличилось в 20-30 раз.
Читайте также:
Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года
АЭС будут строить в Сибири и на Дальнем Востоке
Путин проводит встречу с главой «Росатома»
Анастасия Крестьянова