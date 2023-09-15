Ровно в полночь украинское зерно запретят ввозить в Польшу

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В полночь Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Сегодня WSJ сообщил, что Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. По информации издания, власти Евросоюза должны решить, есть ли необходимость в продлении запрета на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, для предотвращения резкого падения цен.
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Евгения Парфентьева