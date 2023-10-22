RS: Поставка ATACMS Киеву — безответственный шаг со стороны Вашингтона

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Соединённые Штаты совершили крайне безответственный шаг, передав Киеву тактические ракеты ATACMS. Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft написал Титус Пичи, член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов.
«Американские ATACM на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. Решение администрации президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий», — подчеркнул Пичи.По словам эксперта, применение ATACMS с очень высокой вероятностью повлечёт за собой многие жертвы среди мирного населения, поскольку кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей, а также не разрывается при столкновении с землей, оставаясь опасной ещё многие и многие годы.
Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ВС РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». По словам специалиста, самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, обнаруженным разведкой, мгновенные удары.
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