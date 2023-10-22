RS: Поставка ATACMS Киеву — безответственный шаг со стороны Вашингтона

Участники «саммита мира» по проблеме Палестины в Каире достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Египта. Он также добавил, что у сторон возникли разногласия по вопросам прекращения огня в секторе Газа и степени осуждения конфликтующих Израиля и Палестины».