RS: США придется уйти из Украины с позором

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Американский обозреватель Бранко Марсетич заявил, что США слишком сильно завысили ставки на Украине, поэтому из-за проблем на фронте могут выйти из конфликта сейчас, пожертвовав престижем, или дождаться окончательного общественного разочарования.
«Для выхода США из конфликта потребуется, чтобы администрация резко отказалась от утверждений, что будущее глобального мира и демократии зависит от поражения России. Белому дому придется внезапно убедить общественность в том, что ставки на самом деле значительно скромнее, чем говорилось изначально», — пишет Марсетич в своем материале для Responsible Statecraft (RS).
Обозреватель добавил, что Соединенные Штаты больше не питают иллюзий относительно успехов ВС Украины, и это делает выход из конфликта ценой престижа США и НАТО всего лишь вопросом времени.
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