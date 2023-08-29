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RT: Глава японского генштаба Ёсида заявил о необходимости кардинально укреплять военный потенциал страны

29 августа 2023, 06:15

Фото: iStock/e-crow

Глава объединённого комитета начальников штабов Японии Ёсихидэ Ёсида считает, что нынешнее состояние сил самообороны страны не позволит им противостоять существующим вызовам как регионального, так и глобального масштаба. Об этом сообщает телеканал RT.
«Мы не можем поддерживать безопасность Японии с нашими нынешними возможностями», — заявил Ёсида в интервью телеканалу изданию Nikkei Asia.

По словам военачальника, необходимо сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе и используя те стратегии, в которых так или иначе фигурирует американское ядерное оружие.


Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов. Такой шаг со стороны мировых производителей вооружения может нанести сильный удар по местным производителям.

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#япония
#военные
#сша
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Во Франции упрекнули Еврокомиссию в разграблении армии из-за помощи Украине
Филиппо упрекнул фон дер Ляйен в разграблении армии из-за помощи Украине
29 августа 2023, 07:09

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разграбляет армию, отправляя вооружение Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
По его мнению, поддержка Украины со стороны ЕК способствует эскалации конфликта и разграбляет армию.

Филиппо заявил, что Урсула приняла решение о поставке Киеву нового пакета военной помощи, в который войдут снаряды и боеприпасы на сумму 1,1 миллиарда евро. Лидер партии задался вопросом о том, кто дал согласие на такой военный транш. 

«Нет разграблению нашей армии и поддержке войны»,  — заключил политик. 
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил действие санкций против РФ. Отмечается, что речь идет об экономических ограничениях, действие которых продлено до конца 2024 года. 

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#франция
#боеприпасы
#поддержка
#лидер
#евросоюз
#макрон
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Министр коммерции Китая Ван Вэньтао выразил США озабоченность санкциями
29 августа 2023, 06:03

Фото: iStock/Sky_Blue

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо заявил, что КНР серьезно озабочена политикой Соединенных Штатов в области полупроводников, а именно дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний. Об этом пишет РИА Новости.
«Ван Вэньтао в приоритетном порядке выразил серьезную озабоченность в связи с таможенными пошлинами США по разделу 301 по Китаю, политикой в области полупроводников, направленными в обе стороны инвестиционными ограничениями, дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний», — цитирует агентство заявление ведомства.

По словам Ван Вэньтао, обобщение нацбезопасности не способствует стабильным торгово-экономическим отношениям, а введение протекционистских односторонних мер не соответствует правилам рынка и принципу честной конкуренции, нанося ущерб безопасности глобальных производственных цепочек и цепей поставок.

«США неоднократно заявляли, что не стремятся к разрыву связей с Китаем, Пекин надеется, что США претворят в жизнь эти высказывания», — подчеркнул Ван Вэньтао.

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#сша
#санкции
#рф
#китай
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Полковник Макгрегор: США считали конфликт на Украине шансом уничтожить РФ
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что США считали конфликт на Украине шансом уничтожить РФ
29 августа 2023, 05:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что эскалация украинского конфликта является неудачной попыткой США уничтожить Россию. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала Redacted.
По словам Макгрегора, США «были в восхищении», когда ВС РФ вошли на Украину, потому что ошибочно считали, что это шанс уничтожить Россию.

Американский военный добавил, что Запад просчитался, надеясь на поражении Российской Федерации.

Макгрегор напомнило, что украинские партнёры вынудили президента Зеленского отказаться от мирных переговоров, после чего российская сторона перешла в масштабную оборону, а ВСУ потерпели огромные потери.

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#сша
#эксперт
#всу
#вс рф
#зеленский
#запад
#россия
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Политолог Васильев: Если республиканцы найдут компромат, Байдена могут снять с выборов
29 августа 2023, 05:11

Фото: сайт Кремля

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что демократы могут подтолкнуть действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году, если республиканцам удастся найти на него необходимый компромат для начала импичмента. Об этом пишет РИА Новости.
«Есть два момента: одно дело — начать процесс импичмента, другое — довести его до заключительной стадии, смысл которой состоит в том, что соответствующая документация будет вынесена уже за пределы палаты представителей и направлена в сенат США», — цитирует агентство слова собеседника.

По мнению Васильева, парламентарии близки к обнаружению такого компромата на американского лидера, а процесс сбора информации уже запущен.

Он добавил, что даже однопартийцы Байдена стремятся его сменить. Соратники президента могут начать процедуру импичмента, если убедятся, что у республиканцев в распоряжении имеется нужный компромат, заключил эксперт.

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#сша
#дело
#эксперт
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Fatto Quotidiano: Мир недостижим, пока президент Зеленский руководит Украиной
29 августа 2023, 05:08

Фото: официальный сайт Кремля

Мирное урегулирование украинского конфликта невозможно, пока страной руководит Владимир Зеленский, заявил обозреватель итальянского издания Fatto Quotidiano Анджело д''Орси. По его словам, именно шестой президент Украины является главным препятствием на пути к миру.
«Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти. Я даже опасаюсь, что боевые действия могут продлиться очень долго», — отметил журналист.

Он добавил, что целый ряд политиков делают ставку на то, что в Киеве скоро произойдут «резкие перемены», в результате которых Зеленский будет отстранен от власти. От «героического борца» останутся одни лишь воспоминания, подытожил д'Орси.

Ранее бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своём блоге на YouTube, что Владимиру Зеленскому стоит предъявить обвинение в госизмене, так как его политика приводит к массовой гибели украинцев.

По его мнению, украинский лидер не способен адекватно оценивать ситуацию и менять свою позицию в конфликте с Россией. В результате подобных действий Зеленского ВСУ несут огромные потери, при этом положение самой Украины продолжает ухудшаться.

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#украина
#владимир зеленский
#италия
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Генконсул России в Казахстане лишился своей должности
Orda.kz: МИД Казахстана сообщил об уходе генконсула РФ Боброва со своей должности после слов о русском языке
29 августа 2023, 03:20

Фото: iStock/Oleksandr_Filon

Генеральный консул России в Казахстане Евгений Бобров лишился должности после своего заявления о негативной ситуации с русским языком в республике и притеснении русскоязычных граждан страны. Об этом 29 августа пишет казахстанское издание Orda.kz.
«Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — так прокомментировал эту ситуацию официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров. 

23 августа Бобров, который был российским представителем в Астане с осени 2018 года, заявил о «спаде в уровне использования и изучения русского языка» в Казахстане. По его мнению, это произошло из-за сокращения русского населения до 15,2%, а также потому, что министерство образования республики проводит курс «на изменение госпрограммы обучения с опорой на казахский язык».

Айбек Смадияров отверг эти претензии и привел данные Минпросвещения, согласно которым из 7711 государственных школ 3957 ведут обучение только на казахском, 1203 — на русском и 2551 — на обоих языках.

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#казахстан
#россия
#русский язык
#дипломат
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ТАСС: В Германии заявили, что за диверсиями на «Северных потоках» стоят США
29 августа 2023, 02:01

Фото: iStock/Dragan_Mihajlovic

Правительство Германии замалчивает тот факт, что за взрывами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят Соединённые Штаты. Об этом 29 августа пишет ТАСС со ссылкой на депутата Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре.
Член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что следы взрыва на «Северных потоках» ведут на Украину.

«Я не могу себе представить, чтобы западные спецслужбы не знали, как произошла атака на "Северный поток". За этим стоят союзники, вероятно США», — сказал Котре.

Он подчеркнул, что правительство ФРГ не хочет информировать общественность о ходе расследования, поскольку для него «очень кстати, что российский газ больше не может поставляться, по крайней мере в предусмотренных объемах», а потребители должны пользоваться дорогим сжиженным природным газом (СПГ) из США.

В ходе сбора информации о подрыве потоков, обозреватели издания Der Spiegel и телеканала ZDF обратились к источникам, которые были знакомы с деталями расследования преступления. По словам собеседников изданий, вины России в подрыве газопроводов нет, а все следы указывают на то, что диверсию совершила Украина.

Ранее посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по Северным потокам. Официальный Копенгаген не заинтересован в организации независимого международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».

Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.


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#сша
#украина
#германия
#северный поток
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«Совсем спятил»: На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского
«Совсем спятил»: Читателей EXXpress возмутило наглое требование Зеленского
29 августа 2023, 01:50

Читатели австрийского издания EXXpress осудили заявление президента Зеленского о необходимости получить пять миллиардов евро от Запада для проведения выборов на Украине.
«Этот карлик совсем спятил, надеюсь, Евросоюз ничего платить не будет», — написал комментатор с ником Peter.

«С каких это пор президент может решать, будут выборы или нет? Он все еще президент или уже диктатор?», — задался вопросом Ben.

«Какое же трепло этот клоун», — возмутился piffge.

«Уверен, ЕС отправит ему деньги, хотя результаты выборов уже сейчас известны: 125% за Зеленского», — подчеркнул RichtigerWiener.

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#выборы
#деньги
#президент
#ес
#евросоюз
#украина
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Госдеп США призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию во время допроса американских дипломатов
29 августа 2023, 01:39

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Госдепартамент США ждёт от России соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года при допросе американских дипломатов, сообщает РИА Новости. Это связано с делом экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, которого задержали за шпионаж сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.
«Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство», — отметили в Госдепартаменте.

Что касается «дела Шонова», то американские дипломаты подчеркнули, что он, будучи гражданином России, работал в компании, с которой в полном соответствии с законодательством РФ был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве. Поэтому обвинения в его адрес являются беспочвенными.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ предъявила обвинение по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке гражданину России Роберту Шонову в сборе данных для США о ходе специальной военной операции.

Ведомство опубликовало видеозапись, на которой Шонов на камеру рассказывает о том, как собирал сведения негативного толка о спецоперации, мобилизации, выборах в России, присоединении новых регионов и т.д.

Помимо этого, перед Шоновым ставились задачи по поиску людей из числа журналистов, политиков, бизнесменов, лояльных к Соединенным Штатам, которых американцы могли бы использовать для сбора и передачи информации.

По информации спецслужбы, россиянин выполнял указания сотрудников отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

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#россия
#сша
#дипломат
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