RT: Глава японского генштаба Ёсида заявил о необходимости кардинально укреплять военный потенциал страны

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Глава объединённого комитета начальников штабов Японии Ёсихидэ Ёсида считает, что нынешнее состояние сил самообороны страны не позволит им противостоять существующим вызовам как регионального, так и глобального масштаба. Об этом сообщает телеканал RT.
«Мы не можем поддерживать безопасность Японии с нашими нынешними возможностями», — заявил Ёсида в интервью телеканалу изданию Nikkei Asia.По словам военачальника, необходимо сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе и используя те стратегии, в которых так или иначе фигурирует американское ядерное оружие.
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Артем Путинцев