RT: В Хевроне палестинцы митингуют с портретами Путина и Ким Чен Ына

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В израильском городе Хеврон палестинцы вышли на митинг против агрессии Израиля в секторе Газа. В руках у митингующих портреты президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает телеканал RT.
На кадрах, которые распространил телеканал, видно также, как некоторые из демонстрантов размахивают российскими триколорами.
Вчера в крупнейших городах мира бушевали пропалестинские митинги, участники которых требовали прекратить огонь в секторе Газа. Демонстрации прошли в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и многих других городах. Полиция Москвы и Подмосковья также перешла из-за этого на усиленный режим службы: сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов.
Если бы Совет безопасности ООН принял резолюцию России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены, заявил ранее постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур.
В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта. По его словам, результатом мирных переговоров должно стать создание суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сможет существовать в мире с Израилем.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Вчера в крупнейших городах мира бушевали пропалестинские митинги, участники которых требовали прекратить огонь в секторе Газа. Демонстрации прошли в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и многих других городах. Полиция Москвы и Подмосковья также перешла из-за этого на усиленный режим службы: сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов.
В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта. По его словам, результатом мирных переговоров должно стать создание суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сможет существовать в мире с Израилем.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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