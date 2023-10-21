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RT: В Хевроне палестинцы митингуют с портретами Путина и Ким Чен Ына

21 октября 2023, 02:24
Фото: iStock/rrodrickbelier

Фото: iStock/rrodrickbelier

В израильском городе Хеврон палестинцы вышли на митинг против агрессии Израиля в секторе Газа. В руках у митингующих портреты президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает телеканал RT.
На кадрах, которые распространил телеканал, видно также, как некоторые из демонстрантов размахивают российскими триколорами.

Вчера в крупнейших городах мира бушевали пропалестинские митинги, участники которых требовали прекратить огонь в секторе Газа. Демонстрации прошли в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и многих других городах. Полиция Москвы и Подмосковья также перешла из-за этого на усиленный режим службы: сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов.


Если бы Совет безопасности ООН принял резолюцию России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены, заявил ранее постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур.

В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта. По его словам, результатом мирных переговоров должно стать создание суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сможет существовать в мире с Израилем.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#ким чен ын
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#митинг
#владимир путин
#россия
#израиль
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Oruzje online: Все имеющиеся у Хорватии вертолёты Ми-8 были переданы Украине
21 октября 2023, 02:06

Фото: iStock/MarianVejcik

Все имеющиеся у Хорватии вертолеты Ми-8 были переданы Киеву, рассказал глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи со своим хорватским коллегой Марио Баножичем. Об этом 20 октября написало издание Oruzje online.
 «Мы ценим непреклонную приверженность помощи Украине со стороны Хорватии, и <...> видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования, включая все ваши вертолёты Ми-8», — отметил Остин. 

Остин имел в виду четырнадцать модифицированных вертолётов Ми-8МТВ-1 и Ми-8Т, переданных Украине ещё летом нынешнего года. Из них 7 штук частично разобрали и перевезли на Украину по железной дороге, а ещё 7 — сами прилетели к месту назначения транзитом через Польшу.

Вместо переданных армия Хорватии должна получить около десятка американских винтокрылых машин Black Hawk (сейчас их в Хорватии насчитывается всего 4 штуки). 

По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, страны Североатлантического альянса поставляют украинским войскам вооружение, передают разведывательную информацию, а также направляют наёмников и консультантов. Шойгу подчеркнул, что коллективный Запад развязал против РФ гибридную войну, защищая киевский режим.

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#поставки
#оружие
#хорватия
#украина
#вертолёты
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Assyria News: Все поддерживаемые Ираном группировки Ирака объединились
21 октября 2023, 01:19

Фото: iStock/WD_Stuart

Все поддерживаемые Ираном группировки Ирака теперь объединены под названием «Исламское сопротивление в Ираке». Об этом сообщил Telegram-канал Assyria News Network.
Эта ранее неизвестная группа, которая за последние 72 часа совершила как минимум 8 ракетных и беспилотных атак на войска США в Сирии и Ираке, возникла после создания оперативного центра по поддержке «Шторма Аль-Аксы».

В частности, новая группировка взяла на себя ответственность за атаку военной базы США в Иракском Курдистане, сообщил телеканал Al Mayadeen. Подробностей о последствиях атаки не приводится. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).

18 октября, участники «Исламского сопротивления» атаковали два объекта американцев в самом Ираке — авиабазу Айн аль-Асади и аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере страны. По словам лидеров движения, нападения на военнослужащих США будут продолжаться, так как Вашингтон поддерживает кровопролитную политику Израиля против палестинцев в секторе Газа.

Отмечается, что Соединенные Штаты по-прежнему не решаются публично комментировать эти нападения и их отношения с Ираном.
 
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#иран
#сирия
#сша
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NBC: Республиканцы согласовали нового кандидата в спикеры Палаты представителей
20 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/Alejo_Vazquez

Республиканская партия решила выдвинуть нового кандидата в спикеры палаты представителей США. Это конгрессмен от Оклахомы Кевин Херн, сообщает американский телеканал NBC.
Согласно его информации, в понедельник республиканцы планируют провести конференцию по выбору нового кандидата от партии, а голосование по кандидатуре будет возможно не раньше вторника, 24 октября.

Место спикера Палаты представителей стало вакантным после того, как впервые в американской истории предыдущий смикер, республиканец Кевин Маккарти, был отправлен в отставку своими же однопартийцами. При этом Маккарти не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок.

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Власти США и Израиля официально подтвердили освобождение двух заложниц в Газе
20 октября 2023, 23:39

Фото: iStock/djroland

Тель-Авив и Вашингтон официально подтвердили освобождение американских заложниц, которых ХАМАС захватил во время атаки на кибуц Нахаль Оз 7 октября.
Это мать и дочь, их зовут Йегудит (в американской транскрипции — Джудит)Тай Раанан и Натали Шушана Раанан, заявил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Информацию об освобождении двух женщин подтвердила также канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В свою очередь, президент США Джо Байден поблагодарил правительства Катара и Израиля за совместную работу по освобождению американок.

«Как у президента, у меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, находящихся в заложниках по всему миру», — добавил лидер Соединённых Штатов.

Военное крыло ХАМАС заявило 20 октября, что освободило двух американок из плена по гуманитарным соображениям, «чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью». 

По данным армии Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек. Их схватили при нападении боевиков на Израиль 7 октября. Представители группировки говорили, что удерживают 200-250 человек.

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#сша
#израиль
#хамас
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В США пришли в восхищение от речи Путина на пресс-конференции в КНР
Бывший агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в КНР
20 октября 2023, 21:39

Фото: kremlin.ru

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн восхитился речь российского лидера Владимира Путина, которую он произнес на пресс-конференции в КНР.
Своё мнение о российском президенте он выразил в интервью для YouTube-канала Dialogue works.

«Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», - прокомментировал ситуацию Макговерн. 

Он также отметил, что всё его выступление было достаточно содержательным. 

Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь», который состоялся в Китае. Центральным пунктом программы мероприятия стали двусторонние переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

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#владимир путин
#президент
#китай
#сша
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Стало известно, кто заменил Суровикина на посту командующего ВКС РФ
Генерала-подполковника Афзалова назначили командующим ВКС РФ
20 октября 2023, 21:36

Фото: iStock/ANGHI

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на приближённый к Министерству обороны источник.
Отмечается, что Афзалов до назначения главнокомандующим ВКС РФ занимал должность временно исполняющего обязанности главнокомандующего.

Также известно, что Афзалов был командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. 

Ранее этот пост занимал генерал армии Сергей Суровикин, который внезапно исчез из публичного пространства после попытки совершения мятежа ЧВК «Вагнер». Этот инцидент привёл к тому, что генерала сняли с должности. 

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#вкс
#россия
#армия
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Американский Конгресс отверг запрос Байдена о помощи Украине
Конгрессвумен Грин отвергла запрос Байдена о помощи Украине
20 октября 2023, 21:14

Фото: iStock/ValleraTo

Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин не поддержала запрос президента США Джозефа Байдена о помощи Украине и Израилю, об этом она написала на своей странице в X.
«Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран», - прокомментировала ситуацию Грин. 

Она также отметила, что ожидает от американского лидера решений по вопросу мигрантов и их депортации из Соединенных Штатов. По её мнению, Америка должна заниматься своими внутренними проблемами, а не выделять деньги на иностранные конфликты, которые США «не могут себе позволить».

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине.

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#сша
#деньги
#конгресс сша
#украина
#израиль
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Минюст внёс в реестр иноагентов бывшего замглавы МИД РФ Кунадзе*
20 октября 2023, 21:13

Фото: iStock/vladj55

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов бывшего замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе*. Об этом гласит информация, опубликованная на сайте ведомства.
Отмечается, что Кунадзе* распространял информацию, направленную на построение негативного образа России, а также ложные данные о принятых российскими властями решениях. Также он принимал участие в различных мероприятиях, организаторами которых были иностранные структуры. 

Помимо Кунадзе*, в реестр попали журналист, главный редактор издания, также внесённого в список иноагентов, Илья Косыгин*. И политолог Михаил Савва*, который выступил против проведения Россией спецоперации на Украине. 

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
#минюст рф
#нарушение
#ограничения
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Россия разорвала сотрудничество с Финляндией на границе
Мишустин подписал документ о прекращении сотрудничества с Финляндией на границе
20 октября 2023, 20:45

Фото: iStock/Ruma Aktar

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о прекращении приграничного сотрудничества с Финляндией.
В распоряжении отмечается, что документ, подписанный Мишустиным, приостанавливает действие соглашения между правительствами двух стран о приграничном сотрудничестве, которое было подписано в апреле 2012 года в Хельсинки. 

Российское министерство иностранных дел сообщит финляндскому МИД о принятом решении.

Ранее кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто выступил с предложением запретить россиянам иметь одновременно российское и финское гражданство. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

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#финляндия
#россия
#сотрудничество
#граница
#михаил мишустин
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