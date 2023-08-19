Руководство базы ВВС США признало гибель 17 человек в 2023 году

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Представитель командования военной авиабазы «Тинкер» в штате Оклахома, полковник Эбигейл Руссетта сообщила РИА Новости, что большинство смертей на базе в этом году произошло по естественным причинам или из-за несчастных случаев.
Military.com ранее провел расследование, в ходе которого было выяснено, что на авиабазе «Тинкер» с начала года погибли 17 человек. Портал также отметил, что в социальных сетях появились сообщения о том, что авиабазу накрыла волна самоубийств.
Она также подчеркнула, что каждый случай гибели на военной базе является трагедией, и руководство базы ВВС предоставляет разнообразную поддержку семьям погибших в таких обстоятельствах.
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«С начала этого года на базе ВВС „Тинкер“ погибли 17 человек. Одиннадцать из них, включая военных и гражданских летчиков, ушли из жизни из-за естественных причин или несчастных случаев. Шестерых остальных унесла смерть по другим причинам, по ряду случаев ведется расследование. Большинство из ушедших были гражданскими лицами», — заявила полковник Руссетта.
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Артем Кузьмин