Руководство ХАМАС одобрило резолюцию Генассамблеи ООН по ситуации в секторе Газа

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Палестинское движение ХАМАС приветствовало и одобрило принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по Ближнему Востоку и ситуации в секторе Газа, ранее внесенной Иорданией, и потребовало её немедленного выполнения. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что вечером 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. В поддержку документа высказались 120 государств, включая Российскую Федерацию, Китай, Францию, Египет и другие страны.
Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.
После принятия этого документа постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Организация, не пожелав осудить действия ХАМАС (подобная поправка к резолюции ранее была внесена Канадой), потеряла тем самым всю свою легитимность и актуальность. Он отметил, что «большинство международного сообщества предпочитает поддерживать защиту нацистских террористов вместо Израиля», и призвал все страны, голосовавшие за принятие резолюции и продолжение войны между Палестиной и Израилем, немедленно выйти из состава ООН.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.
После принятия этого документа постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Организация, не пожелав осудить действия ХАМАС (подобная поправка к резолюции ранее была внесена Канадой), потеряла тем самым всю свою легитимность и актуальность. Он отметил, что «большинство международного сообщества предпочитает поддерживать защиту нацистских террористов вместо Израиля», и призвал все страны, голосовавшие за принятие резолюции и продолжение войны между Палестиной и Израилем, немедленно выйти из состава ООН.
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Артем Путинцев