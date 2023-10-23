Руководство ХАМАС самостоятельно покинуло Турцию в целях безопасности

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Руководство палестинского движения ХАМАС самостоятельно покинуло территорию Турции в целях безопасности. Об этом РИА Новости сообщил источник из движения.
Руководство ХАМАС вместе со своим главой Исмаилом Хания приняли решение покинуть Турцию после того, как турецкие спецслужбы выразили неспособность защитить представителей движения от израильских угроз.
Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвала фейковыми сообщения о якобы выгнанных из страны представителей ХАМАС.
Источник агентства отметил, что руководство палестинского движения самостоятельно покинуло страну, на него не оказывалось давление со стороны турецких властей.
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Анастасия Чинкова