Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном

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Власти Румынии проинформировали НАТО об обнаружении обломков неизвестного летательного аппарата на территории страны, соответствующий документ оказался в распоряжении «РИА Новости».
«Румынские власти подтвердили, что на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, были обнаружены обломки, возможно, беспилотного летательного аппарата. Румынские власти проводят расследование инцидента», - прокомментировали ситуацию представители Североатлантического альянса.
В НАТО отметили, что наращивают свое присутствие в Черноморском регионе и продолжают пристально следить за ситуацией.
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Евгения Парфентьева