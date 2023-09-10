Румыния выразила протест России из-за новых обломков беспилотника

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МИД Румынии передал ноту протеста поверенному в делах посольства России после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы принадлежащего ВС РФ. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Днём ранее президент Румынии Клаус Йоханнис доложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу об обнаружении новых обломков, якобы принадлежащих беспилотнику ВС РФ, на территории государства.
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Анастасия Чинкова