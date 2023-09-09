Румыния вновь подозревает Россию в совершении атак БПЛА

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Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о новых обломках беспилотника, найденных на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.
Ранее, в среду, 6 сентября, министр обороны Румынии Анджел Тылвару заявил, что были обнаружены обломки некоего объекта, по всей видимости, беспилотника. Он подчеркнул, что они не представляют опасности. После этого инцидента генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не владеет информацией о «преднамеренной атаке России».
В субботу, 9 сентября, минобороны Румынии вновь заявило о найденных обломках. Уточняется, что они похожи на российские беспилотники, а также являются новой находкой, а не частью ранее найденных обломков.
Президент Румынии назвал это нарушением суверенного воздушного пространства государства российской стороной. А Столтенберг, в свою очередь, выразил полную солидарность с Румынией.
Ранее также сообщалось, что НАТО выделила государству истребители F-16 для защиты своего воздушного пространства от возможного вторжения российских пилотируемых и беспилотных летательных объектов.
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В субботу, 9 сентября, минобороны Румынии вновь заявило о найденных обломках. Уточняется, что они похожи на российские беспилотники, а также являются новой находкой, а не частью ранее найденных обломков.
Ранее также сообщалось, что НАТО выделила государству истребители F-16 для защиты своего воздушного пространства от возможного вторжения российских пилотируемых и беспилотных летательных объектов.
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Анастасия Чинкова