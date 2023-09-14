Румыния ввела новые ограничения на полёты вблизи границы с Украиной

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Румыния намерена расширить бесполётную зону на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба румынского министерства обороны.
С мая 2022 года и по внесения новых ограничений самолётам и беспилотникам запрещено перемещаться на расстоянии ближе восьми километров от украинской границы и на высоте до тысячи метров.
Теперь, согласно дополнительным ограничениям, введённым Министерством транспорта и инфраструктуры и Министерством национальной обороны, самолётам и БПЛА запрещено подлетать ближе 20-30 километров от границы и опускаться ниже 4000 метров. Уточняется, что исключением являются полёты самолётов госслужб, в частности, спасательных и санитарных подразделений.
В Минобороны отметили, что информация с указанием новых ограничений была отправлена компетентным гражданским и авиационным структурам.
Ранее сообщалось, что на приграничных с Украиной территориях румынские власти начали возводить бетонные бомбоубежища. Они предназначаются для укрытия местных жителей малонаселённых пунктов на время объявления воздушной тревоги, связанной с участившимися падениями обломков БПЛА, а также работой украинских систем ПВО. Правительство Румынии неоднократно обвиняло Россию в том, что падающие на территорию страны обломки принадлежат российским беспилотникам.
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Теперь, согласно дополнительным ограничениям, введённым Министерством транспорта и инфраструктуры и Министерством национальной обороны, самолётам и БПЛА запрещено подлетать ближе 20-30 километров от границы и опускаться ниже 4000 метров. Уточняется, что исключением являются полёты самолётов госслужб, в частности, спасательных и санитарных подразделений.
Ранее сообщалось, что на приграничных с Украиной территориях румынские власти начали возводить бетонные бомбоубежища. Они предназначаются для укрытия местных жителей малонаселённых пунктов на время объявления воздушной тревоги, связанной с участившимися падениями обломков БПЛА, а также работой украинских систем ПВО. Правительство Румынии неоднократно обвиняло Россию в том, что падающие на территорию страны обломки принадлежат российским беспилотникам.
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Анастасия Чинкова