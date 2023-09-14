Зависимость от США не даёт европейским государствам пойти на мирное урегулирование конфликта на Украине, несмотря на то, что политика США разрушительная для стран ЕС. Об этом сообщил голландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге в беседе с РИА Новости.