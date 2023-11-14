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Румынский сенатор Шошоакэ предложила забрать часть территорий Украины за долги

14 ноября 2023, 00:47
Фото: iStock/Nikola93

Фото: iStock/Nikola93

Член сената Румынии Диана Шошоакэ выпустила видеообращение к ООН и Еврокомиссии с просьбой посодействовать возврату исторически румынских территорий, которые сейчас находятся под контролем Киева, в обмен на задолженность Украины перед официальным Бухарестом. Об этом сообщает телеканал «360».

«Европейский парламент должен срочно принять участие в решении этого дела, и мы хотим вернуть наши территории и наших румын», — отметила сенатор, включенная ранее в базу украинского ресурса «Миротворец» и получавшая угрозы со стороны Киева,




Ранее Диана Шошоакэ уже обращалась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом вернуть территории. Сенатор спросила у президента Украины, не хочет ли он поговорить про меньшинства на Украине.

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#румыния
#украина
#долги
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Венгрия не одобрила выделение €500 млн Киеву
Министр Сийярто: Венгрия не одобрит выделение €500 млн Киеву без гарантий НАПК
14 ноября 2023, 00:24

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрил выделение €500 млн из Европейского фонда мира на военную помощь Киеву, так как не получил от украинского НАПК гарантий невключения венгерских фирм в список «международных спонсоров войны». Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сийярто, на Будапешт в очередной раз было оказано большое давление для одобрения венгерскими властями выплаты на поставки оружия ВСУ.

Министр добавил, пока украинское НАПК не предоставит гарантий, что ситуация с включением банка ОТР или любого другого предприятия Венгрии в список международных спонсоров войны по надуманным поводам не повторится, Будапешт не одобрит выделение средств Киеву.

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#венгрия
#украина
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CNN: Палата представителей Конгресса США мешает предоставлению помощи Украине
14 ноября 2023, 00:22

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Нежелание палаты представителей США утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого приводит телеканал CNN.
«Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться», - сказал Салливан журналистам.
Напомним, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон на прошлой неделе представил законопроект о двухэтапном финансировании правительственных программ менее чем за неделю до возможного шатдауна. В соответствии с предложенным документом, часть программ, включая сферы транспорта, энергетики и военного строительства, получит финансирование до 19 января, а финансирование для остальных секторов правительства будет предусмотрено до 2 февраля.

Важно отметить, что в данном законопроекте, голосование по которому намечено на вторник, не предусмотрено выделение средств на поддержку Израиля и Украины.

При этом Пентагон, Минфин и Госдеп призвали конгресс США выделить помощь Украине на $11,8 млрд. Отмечается, что прямая бюджетная поддержка необходима Украине для стабильного функционирования экономики и правительства, а также для «преуспевания ВСУ на линии боевого соприкосновения».

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#украина
#финансирование
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Более 30 человек погибли в результате израильского удара по лагерю в Джабалии
14 ноября 2023, 00:02

Фото: iStock/Gilnature

Израильская авиация разбомбила лагерь беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа. По данным местных СМИ, 31 человек погиб, ещё несколько десятков получили ранения.




Ранее министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа. Также в соцсетях распространяется фото, на котором военные израильской армии находятся в здании Законодательного совета ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#беженцы
#погибшие
#палестина
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Киев намерен укреплять сотрудничество с НАТО
Командование ВСУ заявило, что они обсудили более тесное сотрудничество с НАТО
13 ноября 2023, 22:33

Фото: istock / Michele Ursi

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что обсудил на встрече с представителями Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брюнссуме более глубокое взаимодействие Украины с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенных сил ВСУ.
Целью визита Наева стало, в частности, улучшение оперативной совместимости НАТО и Киева. Он рассказал представителям НАТО об опыте ВСУ в вопросах безопасности при планировании и проведении операций.

«Для нас это возможность получить соответствующий опыт от тех, кто воюет непосредственно в современной войне», — прокомментировал встречу высокопоставленный офицер альянса Гульельмо Мильетта.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров собирает уволить троих командующих Вооружёнными силами Украины. В списке также оказался командующий объединёнными силами Сергей Наев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#украина
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В Молдавии заявили об отсутствии тем для обсуждения с Россией
Президент Молдавии Санду обвинила РФ в неуважении интересов молдаван
13 ноября 2023, 21:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране нечего обсуждать с Россией из-за неуважения интересов молдаван. Об этом она сообщила в эфире Радио Молдова.
По её словам, Молдавия стремилась к конструктивному подходу в отношениях с Россией. Однако страна якобы не приняла молдавскую позицию, основанную на интересах граждан. Поскольку теперь Россия не уважает интересы молдаван, странам не о чем разговаривать, подчеркнула Санду.

Также молдавский лидер обвинила Россию в сокращении поставок газа, конфликте на Украине и якобы предпринимавшихся попытках свергнуть правительство Молдавии.

Напомним, что отношения между Россией и Молдавией обострились с приходом к власти в 2020 году Майи Санду. С началом спецоперации на Украине страна заняла западную позицию и начала критиковать действия России. 

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#россия
#правительство
#отношения
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Израиль заявил о прекращении существования ХАМАС на севере сектора Газа
ЦАХАЛ: ХАМАС перестало быть организованной военной структурой на севере Газы
13 ноября 2023, 21:16

Фото: istock / Ruma Aktar

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС прекратил существовать как военная организованная структура на севере сектора Газа. Об этом сообщают РИА Новости.

«Оперативная боеспособность батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно», — утверждают в ЦАХАЛ.
Отмечается, что армия Израиля уничтожила командира противотанковой ракетной батареи ХАМАС. Кроме того, в сводке израильской армии указано, был убит бывший начальник военной разведки движения.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#министр
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#хамас
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В Израиле предрекли конец ХАМАС
Советник премьера Израиля Фальк: ХАМАС перестанет существовать к 2024 году
13 ноября 2023, 21:06

Фото: iStock/Gilnature

Палестинское движение ХАМАС прекратит своё существование к 2024 году. Об этом в интервью изданию Daily Mail сообщил советник премьер-министра Израиля Нетаньяху Офир Фальк.
По его словам, созданное в 1987 году движение ХАМАС перестанет существовать уже в следующем году.

Также он рассказал и о судьбе сектора Газа. Фальк убеждён, что по завершении процесса демилитаризации и «дерадикализации» анклав будет полностью восстановлен при поддержке международного сообщества. 

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над сектором Газа. 

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В Турции заявили о падении западной цивилизации
Турецкий парламентарий Куртулмуш: западная цивилизация рухнула
13 ноября 2023, 20:53

Фото: iStock/as creative atelier

Западная цивилизация рухнула и тянет за собой всё человечество. С таким заявлением выступил спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш, комментируя события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке.
Он отметил, что западный менталитет, который признано называть современной западной цивилизацией, после многолетнего правления миром, внедрения собственных ценностей и институтов, рухнул. 

Однако, по словам Куртулмуша, падение Запада негативно скажется на всём мире, поскольку своим крахом он тянет за собой всё человечество. 

Турецкий политик выразил надежду на то, что в скором времени «наступит новая эра», которая ознаменует собой наступление периода пробуждения. 

По словам Куртулмуша, в настоящее время миру нужно новое слово и новые перспективы развития, поскольку постоянно обсуждаются глобальные катастрофы, вызванные людьми, и решить которые должны тоже люди.

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#падение
#евросоюз
#сша
#мир
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Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России
Боррель: 12-й пакет санкций расширит черный список и затронет экспорт алмазов
13 ноября 2023, 20:14

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в скором времени планирует представить предложение по 12-му пакету санкций в отношении РФ. Об этом рассказал на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает ТАСС.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций», — заявил Боррель.
Как заявил глава дипслужбы, сейчас предложение находится на последних стадиях согласования. Возможно, пакет, появится уже в эту среду.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз выступает против изменения границ сектора Газа, а также выселения с его территории жителей по завершении конфликта.

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