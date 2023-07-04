Румыния просит прислать немецкие войска из-за провала наступления ВСУ

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку попросил у Германии прислать войска в страхе перед Россией из-за неудачного контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает передает Digi24.
По его словам, на территории Румынии необходимо разместить немецкие войска из-за провального наступления ВСУ и увеличивающейся угрозы со стороны России. К такому выводу он пришел после того, как стало известно о решении Берлина о долгосрочном размещении четырех тысяч немецких солдат в Литве.
Он надеется, что положительное решение будет принято в ходе его встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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«Очевидно, что это будет долгосрочный конфликт. Мы все ожидали, что этот конфликт закончится после контрнаступления Украины», — заявил Чолаку.
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Элина Позднякова