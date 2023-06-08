Румыния выдворит 50 сотрудников российского посольства

Фото: Фотобанк Московской области
МИД Румынии заявил о высылке 50 российских дипломатов из страны
В течение 30 дней Румынию должны покинуть 50 сотрудников российского посольства. Информация об этом есть на сайте МИД республики.
Известно, что российская сторона должна выбрать, какие именно сотрудники должны будут покинуть посольство. Министерство пошло на такие меры для того, чтобы уровнять количество дипломатов с числом сотрудников румынского посольства в Москве.
По словам сотрудников российского МИД, Москва даст соответствующий ответ на решение Румынии о высылке российских представителей в рамках сокращения численности посольства РФ в Румынии.
Ранее «Радио 1» сообщало о решении Германии закрыть консульства России из-за действий Москвы. В свою очередь, Москва также заявила о намерении снизить численность сотрудников германского ведомства на территории страны.
Известно, что российская сторона должна выбрать, какие именно сотрудники должны будут покинуть посольство. Министерство пошло на такие меры для того, чтобы уровнять количество дипломатов с числом сотрудников румынского посольства в Москве.
Ранее «Радио 1» сообщало о решении Германии закрыть консульства России из-за действий Москвы. В свою очередь, Москва также заявила о намерении снизить численность сотрудников германского ведомства на территории страны.
Андрей Гаврилов