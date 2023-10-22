RUSI: Украине грозит тяжелая зима из-за ударов РФ по критической инфраструктуре

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Научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг считает, что этой зимой украинцам придется тяжело из-за продолжающихся почти беспрерывно ударов российской армии по инфраструктуре страны. Об этом он написал в материале, опубликованном на официальном сайте института.
«Украине следует готовиться к тяжелой зиме. <…> Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — отметил Уотлинг.По его словам, превосходство России над армией Украины очевидно уже сейчас, а в дальнейшем оно будет только нарастать, что чревато для Киева новыми проблемами на поле боя. Эксперт напомнил, что производство российским ВПК ракет дальнего радиуса действия за последнее время выросло вдвое — в то время как страны НАТО, несмотря на непрекращающиеся поставки всё нового и нового оружия на Украину, так и не в состоянии обеспечить Киев боеприпасами в нужном объёме.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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