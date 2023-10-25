Руслан Геремеев возглавил батальон имени шейха Мансура, формируемый в Чечне

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Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что командиром нового батальона Министерства обороны в Чечне стал Руслан Геремеев. Об этом Делимханов написал в своем телеграм-канале.
В своем поздравлении Геремееву Делимханов упомянул, что Геремеев является «достойным представителем команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании в Чечне нового батальона, который будет носить имя первого имама Кавказа шейха Мансура. В своём Telegram-канале Кадыров написал, что посетил стройплощадку в Гудермесе, где возводят военный объект для этого подразделения.
Напомним, шейх Мансур являлся военно-политическим и религиозным деятелем Кавказа, активно воевавшим с Российской Империей в конце 18-го века.
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании в Чечне нового батальона, который будет носить имя первого имама Кавказа шейха Мансура. В своём Telegram-канале Кадыров написал, что посетил стройплощадку в Гудермесе, где возводят военный объект для этого подразделения.
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Екатерина Коршунова