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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетил Украину, где Зеленский по устоявшейся привычке выпрашивал у него самолеты. Если решение о поставке истребителей будет принято, это может привести к углублению разрыва с Россией, что отнюдь не пойдет на пользу северной стране.
Разрыв экономических связей с бывшей метрополией превратил районы около российской границы, прежде процветающие и имевшие множественные бонусы от такого соседства, в настоящие задворки Европы. Географический фактор и раньше приводил к тому, что финансовое и экономическое положение России неизменно отражалось на Финляндии. Если у нас был кризис, то и у них тоже был кризис. Экономический подъем в нашей стране приводил к росту экономики северного соседа. Теперь, после добровольного прекращения Финляндией торговых, промышленных, культурных и прочих отношений с Россией, это будет уже совсем другая страна: по-прежнему развитая и привыкшая к хорошей жизни, но географически находящаяся в медвежьем углу и критически зависящая от поддержки из центра. Финляндию во всех смыслах ожидает долгая и суровая полярная зима.
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Александр Бойцов