Рябков: на полигоне в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил, что Россия видела признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или до последнего времени велись работы по подготовке ядерных испытаний. Об этом Рябков сообщил журналистам в Госдуме.
Ранее Рябков заявил, что российские полигоны должны быть готовы к возобновлению ядерных испытаний. По его словам, их возобновление возможно в том случае, если Вашингтон совершит соответствующие действия.
Он отметил, что РФ исключительно законодательно отзывает ратификацию ДВЗЯИ для уравнивания статуса с Вашингтоном.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой.
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Он отметил, что РФ исключительно законодательно отзывает ратификацию ДВЗЯИ для уравнивания статуса с Вашингтоном.
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Екатерина Коршунова