Рябков рассказал о получении предложения от США по контролю над вооружениями

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Российская Федерация получила от Соединенных Штатов предложения по вопросам контроля вооружений и стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
«(США - прим. ред.) Предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы», — рассказал Рябков.Рябков заявил, что это нельзя считать возобновлением диалог между государствами. Он также отметил, что в предложениях Штатов нет ничего нового и указал, что Москва ответит в необходимый момент.
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